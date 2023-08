/VIDEO, FOTO/ Neobvyklý úkaz se před několika týdny udál v obci Ohnišťany mezi Novým Bydžovem a Hořicemi. Do krajního stromu z řady topolů, vysázených v 50. letech jako větrolamy u místního fotbalového hřiště, se při jedné z letních bouřek opřel blesk. Třísky lítaly do okruhu 30 metrů.

Statný topol zachránil Ohnišťany před úderem blesku do stavení, o víkendu byl pokácen. | Video: Petr Šoltys

Příroda je mocná. Přesvědčili se o tom nedávno v obci Ohnišťany nedaleko Nového Bydžova, když kousek od jednoho z obytných domů a v těsné blízkosti hřiště místního klubu T. J. Sokol Ohnišťany udeřil blesk do krajního z řady statných topolů. A co víc. Tento neobvyklý jev měl řadu očitých svědků.

O tom, jakou sílu úder blesku měl, svědčí, jak byl strom poničen. Blesk se po něm doslova svezl od koruny stromu k zemi. Třísky lítaly všude kolem. Jedna hodně velká přistála na silnici mezi Ohnišťany a Starými Smrkovicemi asi 20 metrů o místní vlakové stanice.

„By jsem zrovna na zahradě, když začalo pršet. Rychle jsem sklízel nářadí, ať moc nezmokne a motal hadici. Najednou se nebe rozsvítilo a ozvala se obrovská rána. Byl jsem zrovna v letním altánku a schovával věci, zaznamenal jsem jen světlo a ránu. Tak jsem si myslel, že uhodilo do olše na naší zahradě. S obavami jsem vyhlédl ven a ono nic. Pak po dešti jsem se šel podívat a na silnici jsem viděl válet se třísky, pak jsem zahlédl ten topol, který zásah dostal. Jednu třísku, která je vyšší než já, jsem našel asi 30 metrů od toho stromu. Ta síla budí respekt,“ říká jeden z obyvatel Ohnišťan Tomáš Čáp.

Další očití svědci byli v hospůdce u místního fotbalového hřiště. „Viděli jsme, jak se najednou přes celé hřiště nad domy objevilo zářící žihadlo a najednou prudce sjelo ke krajnímu topolu. Rána to byla obrovská. Štěstí je, že to netrefilo žádný z domů, které stojí vedle topolů, nebo za nimi,“ shodují se štamgasti místní hospůdky, kteří pod střechou budovy, v níž jsou i fotbalové kabiny, sledovali letní bouřku, která přinesla nevšední podívanou.

U domu nejblíž zasaženému topolu vznikla z odlétnuvších třísek malá vatra. „Když vidím, co to udělalo se statným topolem, tak nechápu, že někdo úder blesku přežil. Byl to zážitek, na který nezapomenu,“ řekl jeden z očitých svědků Petr Šoltys.

Právě on se svým bratrem Pavlem byli jako zkušení dřevorubci zastupitelstvem obce požádání, aby topol pokáceli a zabránili tak případné nehodě. Topol šel k zemi v sobotu 12. srpna.

„Nejsložitější bylo uvázat strom za traktor tak, aby nám držel, kde jsme potřebovali. Pak už to byla běžná dřevorubecká práce, jsme vděční za pomoc našich sousedů a kamarádů z obce. Strom byl dost vysoký, asi 70 let starý, ale nakonec jsme to celkem rychle zvládli,“ nechtěl moc dřevorubeckou práci „rozmazávat“ Petr Šoltys. Dodal, že tyto topoly sázely místní obyvatelky v 50. letech jako větrolamy. „Asi nikoho nenapadlo, že do nich jednoho dne udeří blesk. Je dost pravděpodobné, že by si našel jiné místo a mohlo by dojít k velkým škodám,“ dodává Petr Šoltys.