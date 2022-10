Ve spolupráci s místním muzeem skauti přichystali výstavu 110 let skautingu v Třebechovicíchpod Orebem, která se koná od 2. do 23. října v 1. patře muzea. „Ve výstava nečerpáte mnoho zajímavých informací o skautingu, můžete si sami vyzkoušet vázání uzlů, zkusit si stavění ohňů, nahlédnout do stanu s podsadou, otestovat svůj čich atd,“ uvedla Petra Jahnová, vedoucí muzea.