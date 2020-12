Tříkrálová sbírka je poselstvím lásky a požehnáním, je přáním pokoje, štěstí, zdraví. Jednou ročně koledníci přinášejí zvěst, že nikdo není sám.

Tříkrálová sbírka 2021 se přesune do online prostoru. | Foto: Ilustrační/Luboš Jeníček

Pracovníci Oblastní charity Hradec Králové jsou tu také s Vámi. Tříkrálová sbírka je jednou z největších dobrovolnických akcí u nás. Koledníci přestrojení za krále prochází dům od domu, zpívají, přináší přání všeho dobrého v novém roce, prosí o příspěvek do pokladničky. Za dvacet let existence Tříkrálové sbírky se dary do pokladniček staly neodmyslitelnou finanční pomocí pro fungování sociálních i zdravotních služeb Oblastní charity Hradec Králové. Nadcházející sbírka proběhne jinak, než jsme zvyklí. Stěžejní část sbírky nebude moci probíhat formou koledování dům od domu, ale přesune se do online světa. Příspěvky dárců tak budou probíhat zejména bankovním převodem. Tři králové tentokrát nezazvoní fyzicky u Vašich dveří. Můžete je však pozvat do vašich domovů prostřednictvím médií a webu www.trikralovasbirka.cz. Můžete si s nimi zazpívat, potěšit se.