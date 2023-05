/FOTO/ Na farmářském trhu bude tentokrát opravdu živo. Kromě oblíbených regionálních farmářů a výrobců dorazí i roztomilá kůzlata z Farmy pod Zvičinou. Doufáme, že k velké radosti všech, především našich malých návštěvníků.

Farmářské trhy. | Foto: Lenka Cvejnová

Děti se dozví zajímavosti o chovu koz přímo od jejich majitelů. Co mají kůzlata nejraději k snídani? Jak se o ně chovatelé starají, aby byla pořád tak spokojená? Víte, že kůzlátka je někdy potřeba dokrmovat z lahve, jako malé děti? Přijďte se v sobotu podívat a třeba to i vyzkoušet. Sejdeme se opět na Tylově nábřeží a budeme tu pro Vás od 9 do 13 hodin.

Jako už tradičně Vás čeká bohatá nabídka výrobců regionálních potravin, farmářů a dalších producentů. Počet prodejních stánků se daří neustále rozšiřovat, proto věříme, že nabídka bude opět velmi zajímavá. Budete moci nakoupit kvalitní maso, čerstvé pečivo, kávu, cukrářské výrobky, květiny, vejce, bio zeleninu, kozí i kravské mléko, sýry, jogurty a mnoho dalšího.

Gumičkou proti drogám. Hradečtí studenti mají firmu roku, pojedou do Istanbulu

Pro děti připravujeme oblíbenou tvořivou dílničku. Držíme se tématu a chystáme se vytvářet kozí farmu. Pracovat budeme hlavně s dětskou fantazií, kartonem a pastelkami. Spoustu komponentů dětem připravujeme předem, proto se nebojte dorazit i s maličkými dětmi. Starší děti mohou tvořit více podle svého a vyšperkovat svoji farmu spoustou malých detailů.

Díky spolupráci s našimi partnery je a vždycky bude doprovodný program zcela zdarma. Pohodovou atmosféru znovu doplní živá muzika. Přijďte zažít skutečné farmářské trhy, podpořit regionální farmáře a výrobce a užít si fajn dopoledne. Více informací najdete na webu www.vychodocesketrhy.cz. Na akci Vás zvou pořadatelé ze spolku Městské trhy, z.s.