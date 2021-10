Umělecká škola Střezina si ke svým pětačtyřicetinám na Marokánce vysázela lesík

/FOTO/ Hradecká ZUŠ Střezina slaví již 45 let své existence. Oslavy se prolnou celým obdobím a prvním pomyslným výkopem nebyl překvapivě umělecký počin, ale akce veskrze dobročinná. Tentokrát se nedarovala krev jako v roce 2014, ale Střezině vyšly vstříc hradecké městské lesy a kolem písníku Marokánka učitelé i žáci školy v pátek 8. října vysázeli přes stovku stromečků lísky turecké. V současné době to kolem Marokánky vypadá spíše jako měsíční krajina, nicméně to se v příštích letech právě i díky Střezině změní, za pár let tam bude kus lesa.

Střezina si ke svým pětačtyřicetinám vysázela lesík. | Foto: archiv školy