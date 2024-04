V královéhradecké kavárně Artičok se v úterý 16. dubna uskutečnilo setkání nadšenců ze světa informačních technologií. Trvalo zhruba dvě hodiny a mluvilo se při něm zejména o bezpečnosti.

Hradecký Unicorn MeetUp se zaměřil na kyberbezpečnost | Foto: Unicorn

V jedné místnosti se sešli ti, které je u nás zvykem nazývat „ajťáky“ - lidé, kteří se zabývající informačními technologiemi. Někteří pracují ve vývoji softwaru, další v datové analýze nebo na systémové administraci. Každý sice v jiné firmě, ale všichni řeší stejné problémy. Například kyberbezpečnost.

Právě ta byla hlavním diskusním bodem. I proto mělo setkání příznačný název: Dvakrát měř, jednou řež – bezpečnost nejen v IT. „Pro dnešní setkání jsme zvolili aktuální téma, které hodně rezonuje nejen světem rychle se rozvíjejících informačních technologií. Máme tady navíc umělou inteligenci a dezinformace,“ řekl Petr Chudoba, technologický manažer společnosti Software Factory a spolupořadatel Meetupů.

Jak bezpečná naše data jsou? Kde jsme v počítačovém světě nejvíc zranitelní? Jsou naše hesla dostatečně silná? To jsou namátkou vybrané otázky, na které zaznívaly odpovědi v krátkých přednáškách. Například Marek Malcovský a Jan Ulrich z firmy axelum mluvili především o zabezpečení počítačů, systémů a aplikací bank a pojišťoven. Jiří Dudek z Unicornu zmínil zkušenosti se softwarovou architekturou. Josef Horálek z hradecké Fakulty informatiky a managementu upozornil na hrozby v kybernetické bezpečnosti a naši zranitelnost v současném IT světě. „Oslovujeme lidi, kteří mohou přijít se zajímavým tématem nebo přednáškou. Snažíme se pravidelně přivádět řečníky nejen z Unicornu, ale i z dalších firem nebo institucí, prostě další lidi z komunity, a povědomí o Meetupech rozšiřovat,“ upřesnil Chudoba.

Dotazy zazněly během přednášek i při volné diskusi, která se v závěru rozproudila. Na jednom místě si lidé vyměňovali užitečné informace, navazovali nové kontakty anebo jen přátelsky debatovali, nebo chcete-li, udržovali dobré vztahy. „Věřím, že tu vzniká určitá komunita. Chceme dosáhnout toho, aby se scházela pravidelně, přinášela témata, mluvila o nich a diskutovala,“ naznačil Petr Chudoba. Zatímco v Praze s 1,3 miliony obyvatel jsou podobná setkání už dlouhá léta pravidlem, v sotva stotisícovém Hradci Králové se ajťácká komunita pomalu rozšiřuje. Na první letošní Unicorn Open Meetups přišlo do Artičoku bezmála osmdesát lidí.

Sérii neformálních srazů IT nadšenců pořádá Unicorn v Hradci již od roku 2018. Meetupová setkání se konají pravidelně na jaře a na podzim. Jarní úspěšná akce, kde jsme se ponaučili z chyb a zjistili více o kyberbezpečnosti, je již za námi. Co nás čeká na podzim? To pořadatelé zatím neprozradili, ale určitě je na co se těšit. Pokud si akci nechcete nechat ujít, sledujte sociální sítě, kde se o společnosti a podobných setkávání dozvíte víc.

(Lucie Mráčková)

