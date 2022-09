Atraktivní podívanou přichystalo pro návštěvníky Klicperovo divadlo. Desítky diváků si měly možnost užít přehlídku nejkrásnějších divadelních kostýmů. „Naši herci se na chvíli proměnili v modely a modelky a svoji netradiční roli si pod moderátorským vedením Jana Vápeníka opravdu užívali. Celé odpoledne provázely i živě zpívané písně z aktuálních inscenací Hana, Zbabělci, Doma, jsem zlato či Prolomit vlny v podání Jakuba Tvrdíka, Lucie Andělové a dalších herců a hereček. S úspěchem se setkalo rychlé rande diváků s našimi herci,“ říká mluvčí Klicperova divadla Martin Sedláček. Program, který byl sestaven pro celou rodinu, si užily i děti, které mohly navštívit půjčovnu kostýmů. Zde se mohly přestrojit za vodníky, rytíře i princezny. Pro mnoho návštěvníků byla zajímavá prohlídka Studia Beseda. Někteří z nich do té doby znali jen prostor hlavní scény. Program uzavřela nekonečná talk show herečky Lenky Loubalové, která četla v divadelním klubu svoje povídky a na přímluvy diváků přidávala také historky ze svého života.

Organizátoři na Malém náměstí ještě na poslední chvíli sháněli přístřešky proti dešti. Díky pomoci známých, kteří nakonec několik stanů zapůjčili, tak mohli pod střechu umístit výtvarné dílny, kde vznikly originální papírové loutky, které pro tuto akci vymyslela výtvarnice Dominika Cyprová. Zázemí tam našel také bazar vinylů, chutné občerstvení i šachový oddíl Lipky, který obsadil i prostor v podloubí. Návštěvníci se mohli zahřát během prohlídky blízkého Studia Beseda nebo v nové galerii Na parkány, kde výstavou prováděl přímo její autor Theodor Falta. Konec programu patřil hradecké skupině Crann, která zahrála irské, skotské a bretaňské písničky. Divadlo pro jednoho diváka v „táborovém“ stanu si připravili herečky Jana Nechvátalová a Nikola Beková. To vše probíhalo bez ohledu na počasí, které bylo proměnlivé po celou dobu akce.

Ani Tomkově ulici se přeháňky nevyhnuly. Díky zázemí Centra uměleckých aktivit a Mooney Baru však většina plánovaného kulturního programu proběhla. Téměř za svitu slunečních paprsků odehrálo svoji novou pohádku Šťastně až po smrti Divadlo Lůza. Oproti tomu improvizační skupina B.I.Z.O.N.I. záměrně vystupovala za deště na chodníku, aby vzala do hry dešťové kapky. Ve vstupní hale Centra našla zázemí dílna pixilace, v průběhu vzniklo několik animovaných filmů. S inspirací, co na sebe na podzim, vyšel místní obchod s módou Twist Slow fashion přímo do ulice, která se tak proměnila v přehlídkové molo.

„Letošní počasí nás sice vypeklo, ale my jsme se přesto rozhodli, že Zažít Malé náměstí jinak rušit nechceme a užijeme si ho i v pláštěnkách nebo s deštníky. Poděkování patří všem, kteří na akci vystupovali, dorazili, ale také známým, kteří nám půjčili stany. Myslím, že právě vzájemná pomoc všech zúčastněných a dobrá nálada byly největší devizou sobotní akce,“ shrnuje akci na Malém náměstí Ilona Mach z neformální skupiny Divá bába a s úsměvem dodává, že organizátoři tentokrát vypili nemalé množství horkého čaje.