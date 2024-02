Na tuto událost jsem pozvala mimo jiné i členky Spolku lidové tvorby Hradec Králové, kde jsem členkou i já. Přijely dvě ženy z Letohradu, jedna z Jablonce nad Nisou, další ze Skály, z Hořic v Podkrkonoší a ostatní z Hradce Králové. Všechny hned po příjezdu dostaly k zapůjčení zástěru, bílou halenku a barevný šátek, aby jsme všechny byly stylově oblečené.

Na přivítanou jsem měla připravené občerstvení v podobě čaje, kávy, bábovky a připily jsme si domácí slivovičkou a vaječným koňakem, aby nám práce šla hezky od ruky. Řekla jsem jim něco o historii, na co se peří používalo. Na polštář bylo potřeba 1,5 až 2 kilogramy peří a na peřinu 4,5 až 5 kilogramů. Někdo zažil draní peří jako malé děti u svých babiček, jako třeba já, a někteří i u svých rodičů.

Zatímco si ženy povídaly a zpívaly, já jsem připravovala oběd: polévka - oukrop (vylepšená česneková polévka s vajíčkem a sýrem), druhý chod byl na výběr, kuba (kroupy s houbami) nebo staročeská lepenice s cibulkou a uzeným masem.

Navštívil nás také náš pan starosta ing. Luděk Homoláč, kterého jsem také pozvala. Byl takové zpestření mezi námi ženami. On draní peří nezažil, protože je mladý, ale vyprávěl nám různé příběhy ze svého dětství, které prožil v obci Stračov. Rád ctí tradice a souhlasí, že by se nemělo zapomínat, jak naši předci žili, jak pracovali i jak se bavili.

Já jsem zatím v kuchyni připravovala těsto na buchty. Letos byly makové a povidlové z vlastní výroby. Mouku používám už pár let z Krušnodvorského mlýna mletou v kamenném mlýnu, je výborná, téměř jakou používaly naše babičky. K buchtám jsem podávala opět kávu, čaj a kdo nebyl autem, dostal i červené domácí víno od mého bratra Radovana ze svých vypěstovaných hroznů.

Celou tuto událost fotila moje kamarádka, profesionální fotografka paní Jitka Prausová z Hradce Králové, kterou jsem o to požádala.

Tato akce se vydařila, ženy byly velmi spokojené s tímto zážitkem a úplně na závěr jsem jim věnovala malý dárek v podobě keramického motýlka vlastní výroby.

Těším se na příští rok, kdo bude chtít zažít, co naše babičky běžně dělávaly.

Tímto bych vás ještě chtěla pozvat na Velikonoční jarmark do Adalbertina, 16. března od 9 do 16 hodin, do Černilova 22. března od 13 do 19 hodin, na Slezskou plovárnu 23. března od 10 do 16 hodin, do obce Hoříněves 24. března od 10 do 16 hodin a na Šrámkův statek do Piletic od 28. března do 1. dubna na výstavu kraslic a jarních zvykoslovných předmětů od 10 do 16 hodin. Všude budou zastoupeny členky spolku lidové tvorby Hradec Králové.