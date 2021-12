"Když jsme začínali sbírat dárky pro Domov pro matky s dětmi na Pouchově, byl to neznámý subjekt, o kterém skoro nikdo nevěděl," říká spoluzakladatelka SSP Jitka Zadrobílková. ,,Nyní již má azylový dům mnoho sponzorů a konají se i další sbírky pro děti bez domova. Jsme rádi, že jsme pomohli a připravili dětem v azylovém domě krásnou nadílku. My jsme jen Ti, co umožnili hodným lidem nadělit dárky. A že těch dobrých duší bylo!"

Hlavním motorem letošní akce byla Sabina Kvak a AQUAPURA, nadační fond Pavla a Moniky Staňkových. "Sabina je jednou z nejlepších organizátorů velkých akcí. Když přišla s nápadem obdarovat děti, které se léčí na onkologickém oddělení, vůbec jsem neváhala. Pro mě jsou to největší bojovníci na světě!" pokračuje spoluzakladatelka SSP Jitka Zadrobílková. Aquapura, nadační fond Pavla a Moniky Staňkových, již v létě přispěla významnou částkou na pořízení nového spirometrického přístroje potřebného pro péči o pacienty Dětské kliniky Fakultní Nemocnice Hradec Králové.

Stromeček splněných přání bude letos probíhat v Orlice park 14. - 17. prosince 2021. Začátek plánuje tým SSP na úterý 14. prosince 2021 od 15:00 hodin. Jako vždy zazní koledy v podání dětského sboru paní Emy Hubáčkové a akci zahájí primátor Města Hradce Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, který opět poskytl záštitu a finanční podporu na organizaci SSP. Pana primátora doplní slovem manažer centra Orlice park Ing. Martin Soukup, který stál shodou okolností již u vzniku Stromečku splněných přání a patří k největší donátorům. Dalšími hosty budou doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D. - IV. Interní hematologická klinika, FN Hradec Králové a také garant nadačního fondu AQUAPURA. Doplní jej MUDr. Jiří Hak – Dětská klinika FN HK, oddělení onkologie, zástupce malých pacientů.

,,Děkujeme všem, kteří přijdou a obdarují malé pacienty, je ten pravý čas na laskavost," dodávají organizátoři akce.

Jitka Zadrobílková