V pondělí 2. září se jednalo o zorganizování hudební produkce žáků ZUŠ Střezina před ZŠ Štefánikova na Moravském Předměstí v Hradci Králové.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Před osmou hodinou zde saxofonový kvartet vedený paní učitelkou Smotlachovou přispěl k dobré náladě všech. Pro žáky ZUŠ to byla po prázdninách první příležitost veřejně vystoupit před stovkami posluchačů. „Bylo to moc milé a velmi se to lidem líbilo. Měl jsem i pěknou zpětnou reakci od rodičů,“ ocenil veselou hudbu na začátku školního roku ředitel ZŠ pan Polda.