Významnou osobností Rychnovska a Hradecka byl doc. Václav Cífka, který bydlel v Kostelci nad Orlicí. V letech 1952 až 1962 učil zeměpis a tělesnou výchovuna gymnáziu v Dobrušce. Poté až do odchodu do důchodu působil na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Jeho celý život byl příkladný.

Václav Cífka. | Foto: Čestmír Brandejs

Václav Cífka se narodil roku 1926 v Dolní Čermné v okrese Ústí nad Orlicí, kde byl jeho otec odborným učitelem na měšťanské škole. Maminka se staralo o dvě děti, jejich otec však zemřel, když bylo Václavovi pět let. Po smrti otce se rodina přestěhovala do Kostelce nad Orlicí, kde Václav docházel do reálného gymnázia. To se však již přiblížila těžká léta druhé světové války. Roku 1944 byli všichni žáci septimy nasazení v Praze, Německém Brodu a Humpolci. Odtud však odvážně 20. dubna 1945 utekl a skrýval se u rodičů spolužáka – za to mohli být odsouzeni k smrti jak on, tak i jeho ochránci.