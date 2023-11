Chcete se příjemně naladit na předvánoční atmosféru? Nenechte si ujít výstavu historických i novodobých betlémů v Muzeu hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově, která tradičně dotváří tu krásnou a klidnou náladu Vánoc.

Unikátní výstava betlémů v Muzeu hraček Stuchlíkovi vás zaručeně naladí na Vánoce. | Foto: Michaela Bousová

V rámci prohlídky vás čeká mimo hraček i unikátní expozice betlémů výtvarníka a betlémáře Ondřeje Vávry. Jeho sbírka čítá kolem pětiset kusů z nejrůznějších materiálů. V adventním a vánočním období je již pátým rokem vystavována v různých obměnách v Muzeu hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově.

Otevírací doba: prosinec vždy od úterý do soboty od 10 hodin do 16 hodin.

Letošní expozice opět nabídne velkolepou podívanou. Expozice betlémů mají takové nepsané pravidlo. Pokud se nejedná o stálou muzejní expozici, musí být každý rok na výstavě, která probíhá na stejném místě, něco nového. My se pochopitelně tohoto pravidla snažíme držet a není to žádný problém, protože Ondřej Vávra stále vyrábí, renovuje a shání nové betlémy do své sbírky.

Vánoční trhy a zámecká slavnost na zámku Holovousy vás přenese do dob renesance

V letošním roce bude expozice zaměřena na rozměrné betlémy z nejrůznějších materiálů. K vidění budou betlémy vyřezávané ze dřeva, tlačené papírové betlémy zaniklé tiskárny ve Vejprtech, betlémy z papírmaše, keramiky, kukuřičného šustí, z textilu a spousta dalších zajímavých materiálů, včetně perníku nebo vlašských ořechů.

Většina betlémů má úctyhodné rozměry. Nebudou chybět ani ty papírové, ale v menší míře – přeci jen výstav s papírovými betlémy je všude dost a my chceme našim návštěvníkům nabídnout něco mimořádného.

Unikátní výstava betlémů v Muzeu hraček Stuchlíkovi vás zaručeně naladí na Vánoce.Zdroj: Michaela Bousová

Pokud můžeme vyjmenovat některé zajímavé exponáty, tak například velký Venkovský betlém stavěný v třešťském stylu, na kterém se podílí několik řezbářů (O. Vávra, V. Pulda a J. Vondráčková). Tento betlém se bude každým rokem rozšiřovat. Dále stojí za zmínku několik betlémů Kralických stavěcích i skříňkových a velký historický dřevěný betlém neznámého původu z meziválečného období.

Vánoční stromy se na Hradecku rozzáří první adventní neděli. Hradec má vybráno

Z těch zahraničních budou nejatraktivnější jistě dva betlémy, velké chrámové jesle z Itálie a betlém z Betléma, vyřezávaný z překrásného olivového dřeva.

Nemalou součástí je tvorba Ondřeje Vávry a majitele muzea Radka Stuchlíka. Samozřejmě nebudou chybět ani Bydžovské jesličky.

Letošní expozice je opravdu velmi obsáhlá a v krásném prostředí muzea hraček má velmi sváteční atmosféru. Můžete se těšit na nádhernou vánoční betlémskou podívanou, kterou nikde jinde neuvidíte.

Zdroj: Michaela BousováZároveň bychom vás rádi pozvali na prohlídku muzea po setmění. Noční prohlídky muzea hraček a betlémů se uskuteční ve dnech 1. 12., 8. 12., 15. prosince 2023 od 18 hodin do 22 hodin. Čeká vás: prohlídka Muzea hraček Stuchlíkovi

prohlídka expozice betlémů Ondřeje Vávry

vánoční atmosféra – vánoční výzdoba, cukroví, svařák a čaj.

Tímto Vás, milí čtenáři, srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.

Muzeum najdete v bývalém areálu Jabloneckých skláren u koupaliště v Novém Bydžově, ulice U Mlýna 1437. Pro školy a školky zprostředkováváme v měsíci prosinci komentované prohlídky. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 608 985 477.

Za Muzeum hraček Stuchlíkovi

Michaela Bousová DiS., marketing muzea

Mohlo by vás zajímat: Poznáte hračky svého dětství? Muzeum vystavuje poklady sběratelky ze Smiřic

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth