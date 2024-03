Velikonoce se kvapem blíží a s nimi i jarmarky. Jeden takový se ve velkém stylu uskutečnil v Adalbertinu v Hradci Králové, a to v bílém salonku za přítomnosti členek Spolku lidové tvorby. Všechny členky vystavovaly své výrobky s velikonoční tématikou. A další jarmarky na Hradecku jsou před námi.

Jarmark ve velkém stylu se uskutečnil v Adalbertinu v Hradci Králové. | Foto: Ľubica Gembalová

V Adalbertinu návštěvníci mohli vidět a také si zakoupit malované kraslice vyrobené různými technikami, výrobky ze šustí, paličkované krajky, keramiky, patchworku, pedigu, quilingu, drátování a různé jiné. Tyto techniky jste mohli vidět v přímém přenosu. Děti si u každé z nás mohly kraslici namalovat, vyrobit velikonoční přáníčko nebo nějaký dárek.

Vedle v Žižkových sadech jste si mohli koupit různé velikonoční dekorace, dobré jídlo, pití a všude hrála živá lidová hudba. Tato akce byla veliká a úspěšná.

A budeme pokračovat. V Černilově už 22. března od 13 do 19 hodin ve zdejším obecním domě, 23. března od 10 do 17 hodin Na Slezské plovárně v Hradci Králové, 24. března v obci Hořiněves od 9 do 16 hodin a nakonec na Pouchově ve škole služeb a gastronomie od 9 do 17 hodin. Budeme se na vás těšit.

