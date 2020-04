Každoročně se těšíme na konec zimy a s nedočkavostí očekáváme, až první jarní den otevře bránu ročnímu období, které převezme žezlo vlády nad celou přírodou. Těšíme se na první luční květy, nedočkavě vytahujeme na záhoncích svých zahrádek očima každou rostlinku a vzdáváme úctu slunečním paprskům, které prohřívají nejen naše zlenivělá těla, ale posilují i naši psychiku a do značné míry formují pozitivnější náhled na život kolem nás.

Dlouhá léta jsme tuto atmosféru brali jako samozřejmost a nikdo si nepřipouštěl, že může být během malého okamžiku vše úplně jinak. Svátky jara byly povětšinou svátky hojnosti, spokojenosti, bujarého veselí, setkávání přátel a otevřených projevů citů ke svým blízkým. Hezky se vzpomíná, ale dnešní realita je trošičku jiná. Vždy jsme se o Velikonocích těšili na návštěvy a s otevřenou náručí vítali své blízké, přátelé i koledníky, kteří se mnohdy nevědomky připotáceli k našim dveřím. Je pravdou, že někdy přišel návštěvník, který nám moc velkou radost neudělal, ale nikterak nám nezničil pocit těšení. V takových situacích jsme se těšili na chvíli, kdy odejde. V letošním roce k nám všem dorazila velice nepříjemná návštěva. Nikdo ji nezve dál, ale dokáže se bezohledně vecpat do našich domovů a ohrožovat naše bytí. Přes čtyři měsíce trýzní psychiku lidí a v posledním období začíná vedle své chřipkové specializace šířit i epidemii strachu, podezřívavosti a obav z budoucnosti. Všichni se snažíme sama sebe přesvědčit, že lékaři, hygienici, záchranáři a obětaví dobrovolníci šíření nebezpečného viru zastaví a příští Velikonoce se vrátí do starých, ale příjemných životních kolejí. Letošní Velikonoce však určitě zůstanou v našich myslích jako vzpomínka na nepříjemné zpestření „všedního života“. Co tedy k letošnímu svátku jara popřát? Optimistické a povzbuzující myšlenky se mi letos nějak vyhýbají. Mé mozkové závity se snaží najít slova, kterými bych povzbudil nejen Vás, ale i sám sebe. Snad Vás trošičku vzpruží informace, že díky omezení provozu dopravních prostředků se v ovzduší snížilo procento smogu.