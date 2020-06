Jak dlouho se zabýváte vazbou květin? Chtěla jste to vždycky dělat, nebo to přišlo až časem?

Vždycky jsem to chtěla dělat. Před dvaceti lety jsem vystudovala obor zahradnice, takže ke květinám mě to odjakživa táhlo. Aby člověk mohl vázat, chce to cit pro dekoraci a pro detail.

Jak vznikl nápad přijít na trh s úplně jiným stylem květin? A kde čerpáte pro vaše vazby inspiraci?

Mám ráda volnost, v životě i při vázání květin. Takže jsem se shlédla v těchto květinách. Jsou totiž podobné těm v přírodě, nespoutané a ne vždy úplně stejné, ale krásné a takové jsem si přála i moje květinářství. Mám ráda, když je volněji, zákazníci se zastaví, uvařím jim kávu a povídáme si. Záleží mi i na vztazích, nejde jen o samotné prodávání květin. Někdy si zákazníci řeknou, co by rádi, a jindy mi dají zcela volnou ruku. To je pro mě nejideálnější.

Jak vznikl název sladké stonky?

Většina květinářství, je pojmenována podle majitele, ale já jsem věděla, že název mého květinářství by měl být výjimečný. S přítelem jsme jeden večer tedy sepsali různé nápady jak by se květinářství mohlo jmenovat a nechali jsme myšlenky přes noc plynout. Když jsem se ráno probudila, věděla jsem, že to budou Sladké stonky.

Po otevření květinářství, mi pár lidí říkalo, že je to spíše název pro cukrárnu a od tohoto názvu mě odrazovali, ale já jsem věděla, že spojení těchto dvou slov je pro mě přesně TO ono.

Blíží se léto a svatební sezona. Jsou stále v kurzu kytice z lučního kvítí, nebo se objevují i nějaké další trendy?

Záleží hlavně na stylu celé svatby. Většinou mě navštěvují nevěsty, které chtějí mít svou svatbu uvolněnou a chtějí se cítit jako víly.Například si vzpomínám na jednu zrzavou nevěstu a její podzimní svatbu, která měla proběhnout na Kuksu. Navrhla jsem pro ni tedy kytici z šípků, která k ní skvěle sedla.

Trendem, který se stále drží na trhu jsou úchvatné pivoňky, které mám já sama velmi ráda. Nicméně v minulém roce mi přišlo, že se vrací také zájem o kytice klasičtější - kompaktní. Ono totiž záleží i na tom, jak se ladí celá svatba. Pro obřad na nějakém zámku se tyhle tradiční, “zámecké” kytice hodí.

Projekt, na který jste pyšná?

Každý projekt je pro mě výjimečný a originální - na každém mi záleží stejně. Takže nedokážu zmínit nějaký, který by byl ten nej. Nebo jenom ještě nepřišel.

Váš krámek je zařízen velmi stylově. Vymýšlela jste vše sama, nebo jste měla k ruce designéra?

Na začátku jsem oslovila paní designerku, jenže jsem brzy pochopila, že by mi na její návrh určitě nestačil můj rozpočet. Tak jsem se tedy do předělání krámku pustila sama. Prostor má krásné klenby a atmosféru. Rozhodla jsem se tedy odkrýt cihly a místnost zútulnit béžovou výmalbou. Paní majitelka to tu původně měla omítnuté a nachystané na pronájem spíše sterilnější, ale vyšla mi vstříc. Nábytek mám většinou z bazarů. Třeba lustr jsme objevili někde na internetu a já pro něj potom jela do Prahy.

Máte vy sama nějakou oblíbenou květinu? A dostáváte je vůbec?

Ano samozřejmě, že je dostávám. Z květin mám nejraději heřmánek a pivoňku. Přítel je nápaditý a když mi chce věnovat květinu, zajde tajně do mého krámku a nějakou mi zde vybere, či sám uváže.

Jaký je Váš názor na ostatní květinářství?

Respektuji všechny květinářství. Občas na nějakou květinu z jiného obchodu kouknu a říkám si, že se opravdu povedla. Jedině v těch květinářstvích vedle Tesca mi ty kytky přijdou takové smutné a já mám ráda tu volnost, prostor. Takže možná, že už i to místo takhle působí na lidi, kteří je vážou. Nejdůležitější je, aby každý prodával takové květiny, které se mu líbí.

Nabízíte kurzy vazby květin, pověděla by jste mi o nich něco víc ?

Kurzy, kde si dámy mohou uvázat vlastní květinu, pořádám již delší dobu. Aktuální kurz, který se nyní bude zaměřovat na dekoraci květin do krabiček se koná 6/6/2020 u mě v krámku. Klientky, si na kurz chodí hlavně odpočinout a načerpat inspiraci. Bývá tu příjemná atmosféra, schválně je pořádám třeba tak pro osm zákaznic. Uděláme si kávu, povídáme a účastnice můžou popustit uzdu fantazii. Na konci je jim odměnou květina, kterou si odnesou domů.

Tímto bych velmi chtěla poděkovat za příjemný rozhovor a překrásnou květinu, která mi provoněla obývací pokoj.

Petra Hindráková