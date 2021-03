Je jasné, že i rok 2021 bude plný výzev a jedné, vskutku pořádné, se nebál postavit ani Hradečák Milan Šatník. Talentovaný hudebník složil autorskou píseň "Jsme v tom všichni spolu" na podporu všech, kteří zápasí s dopady pandemie, nemohou pracovat, podnikat ani žít svůj sen. Síly spojil s populárními jmény české pěvecké scény, známými sportovci z našeho regionu a především s Nadačním fondem Aquapura a neziskovým projektem Hradec si pomáhá, s jehož pomocí získal celý projekt mimo motivačního i charitativní rozměr.

Zdroj: Youtube

„V tuto chvíli nejde o to jaké má kdo postavení, ale o to, že se ta situace týká nás všech a velice tvrdě nás zasáhla. Myslím si, že je nezbytné si uvědomit, že jen společně a bez rozdílů jsme schopni tvořit fungující komunitu. Musíme si pomoci a jedině tak to vše zvládneme. A právě v tento moment vznikla nosná myšlenka refrénu "Jsme v tom všichni spolu a táhneme za jeden provaz"," uvedl autor myšlenky projektu Milan Šatník.

V klipu zazářily hvězdy československé hudební scény Natálie Grossová, Kamila Nývltová, Martin Harich a hradecký Český chlapecký sbor Boni pueri i místní sportovní osobnosti v čele se zápasníkem MMA Davidem Dvořákem, hokejistou Radkem Smoleňákem a Richardkem Nedomlelem, běžkyní na lyžích a atletkou Evou Vrabcovou Nývltovou a fotbalistou Radimem Ottmarem a řada hradeckých firem a živnostníků.

Veškerý výtěžek z tohoto dobročinného projektu prostřednictvím Nadačním fondu Aquapura poputuje na oddělení hematoonkologie Dětské kliniky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Realizační tým projektu Milan Šatník, šéfka produkce Sabina Kvak a manželé Monika a Pavel Staňkovi, zakladatelé Nadačního fondu Aquapura