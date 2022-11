Muzeum hraček najdete v bývalém areálu Jabloneckých skláren u koupaliště v Novém Bydžově, ulice U Mlýna 1437. V rámci prohlídky vás čeká mimo hraček i rozsáhlá expozice betlémů výtvarníka a sběratele Ondřeje Vávry. Na letošní expozici betlémů uvidíte spoustu novinek a jedno velké překvapení. Byly dokončeny Bydžovské jesličky. Malé figurky byly posunuté do pozadí a přední scéna byla celá nově vyřezána a osazena 15 cm velkými figurkami. Vznikla tak větší perspektiva a děti můžou v betlému obdivovat kromě děje svaté noci hned několik scén z venkovského života. Nových, krásných exponátů bude samozřejmě více, ale to již necháme pro návštěvníky jako překvapení. Máte se na co těšit.