Dne 20. února jsem byla pozvaná na vernisáž výstavy fotografií pod názvem "Voda kolem nás". Tato výstava je instalována v budově LF UK v Hradci Králové, Šimkova ulice č. 870 a potrvá do konce března letošního roku. Otevřeno je od pondělí do pátku vždy od 8 do 18 hodin.