/FOTO/ Kdykoliv procházím kolem budovy Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové, stočí se můj pohled na tří okna v prvém patře vpravo, kde jsme měli svoji maturitní třídu.

Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové. | Foto: Oldřich Suchoradský

Třídu, která je u nás všech spojena s nezapomenutelnými vzpomínkami. Naše 3.A byla v mnohém výjimečná. Byla pravá a poslední označena jako třída „pedagogická“, protože do ní byli vybráni studenti – budoucí učitelé. To předznamenalo její složení, protože v ní byli jen tři chlapci a ostatní byla děvčata. Měli je učit profesoři, kteří měli zkušenosti s přípravou budoucích učitelů, protože předtím působili na zrušené Pedagogické škole v HK, která měla budovu jen o kousek dál, od té naší. To všechno poznamenalo život třídy v tom, že jsme nebyli dobrý kolektiv. Děvčata se často hádala a my chlapci jsme jimi byli ignorování a žili si svůj vlastní život.