Rodinná tragédie spojuje maturitu z 60. let s maturitou současnou.

Vzpomínáme na maturity. | Foto: archiv rodiny

Vzpomínám na maturitu z 60. let. Zůstala z ní fotografie maturantů. Třídním byl můj otec Oldřich Suchoradský a konala se na Pedagogické škole v Hradci Králové. Třída byla pro tatínka nezapomenutelná. Tehdy mu zemřela na rakovinu jeho manželka ve věku pouhých 35 let a jemu zůstaly dvě děti. Jeho třída to věděla a snažila se mu pomáhat, trochu vychovávat i nás, jeho děti. Jezdili jsme s nimi na výlety, často se účastnili i přímo vyučování ve škole, když učil do večera a nechtěl nás nechat doma samotné. Ten vztah se udržel po celých 40 let, kdy ho absolventi zvali na své srazy, kterých se rád účastnil. Oplatili mu to, když zemřel. Celá třída přišla na poslední rozloučení s ním do obřadní síně v Kuklenách. Promluvil za ně, tehdy ředitel školy Honza, a jeho rozloučení bylo nezapomenutelné. Příběh však pokračuje dál.