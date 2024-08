Michaela Horynová dnes 13:07

Polovina letošních prázdnin je pryč a já vzpomínám na letní tábory. Jako dítě jsem žádný neabsolvoval, to ještě nebyly v módě. To až tak o 15 let později. Tehdy se staly a dodnes jsou oblíbeným způsobem trávení prázdninového času dětí. Jako vedoucí jsem jich absolvoval několik. Krásné vzpomínky mám hned na ten první, který jsem absolvoval o hlavních prázdninách v roce 1965 v Antonínově údolí v Mladých Bukách.