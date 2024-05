Je to pravda odvěká, že šaty dělaj' člověka. Vzpomínka na první společenský oděv

To mi bylo asi tak 11 let, když mně rodiče koupili prvý společenský oblek. Ustrojil jsem se do něj a prvně v něm vyšel z bytu ven. Měl jsem pocit, že už jsem skoro dospělý. Na chodbě jsem potkal souseda, hostinského pana Větvičku. Jeho reakce potvrdila můj dojem: „Ó, tak nám do domu přibyl nový mladý pán…“ Dobře se mi to poslouchalo a hned jsem byl zas o něco starší.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Oldřich Suchoradský v novém saku se svojí sestrou. | Foto: Oldřich Suchoradský

Tatínek tehdy rozhodl, že mne v novém obleku vyfotografuje s mojí o dva roky mladší sestrou. Šli jsme společně do parku nedaleko od nás a tam vznikla série fotografií, kde jsem ve svém novém obleku. Dokument je důkazem, jak to byla tehdy pro mne mimořádná událost. Potvrdil jsem si tehdy text Voskovce a Wericha: „Je to pravda odvěká, že šaty dělaj' člověka“. V mém případě to tehdy dokonale platilo. Olda Suchoradský, Hradec Králové Mohlo by vás zajímat: Pára, saze a nostalgie. Projeďte se parním vlakem, profuněl i Hradeckem Zdroj: Deník/Michaela Horynová