…říká se v jedné dětské básničce, kterou si pamatuji ze svého dětství, a která je spojená se svátkem Mikuláše.

Foto: Oldřich Suchoradský

Že Mikuláš není ten pravý a „svatý“ jsem poznal dost kuriózně. Navštěvoval nás v rodině u babičky v Pelclově ulici. A já si všiml, že měl při návštěvě na nohou bačkory mojí tety Boženky. A rázem bylo po víře. Přítomným sestřenicím a sestře jsem nechtěl jejich víru kazit, tak jsem o tom mlčel. Teta, jako ředitelka mateřské školy, měla z práce k této příležitosti oblečení, ale na bačkory tak nějak zapomněla. K nám do rodiny chodil tehdy jen Mikuláš. Čerta nebylo potřeba, byli jsme hodné děti. A andělé tehdy ještě moc nechodili. Nějak se to do té budovatelské doby nehodilo.