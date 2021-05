V naší rodině, plné učitelů a vychovatelů, se neuvažovalo jinak, než že budeme pokračovat v rodinné tradici. Ani já jsem o ničem jiném vůbec nepřemýšlel. Přesto jsem jednou zaváhal…

Jak jsem se málem stal pošťákem a ne učitelem. | Foto: archiv autora

Stalo se tak o prázdninách, kdy mně bylo 16 let a vyjednal jsem si brigádu na hradecké poště. Měl jsem měsíc zastupovat pošťačku, která si vybírala dovolenou. Pracovala na zajímavé trase na Velkém a Malém náměstí, od restaurace U Černého koně, až po tehdy ještě funkční pivovar. Domy tam byly staré, historické a bydlela tam starší skupina obyvatel, kterým jsem denně nosil noviny, dopisy, pohlednice, ale také důchody a částky poslané složenkou. Bylo to fyzicky náročné a namáhavé, když jsem denně musel vyšlapat stovky schodů a zase je zpátky sejít dolů. Přesto jsem to zvládl a už kolem 11. hodiny jsem byl doma na obědě. Odpoledne jsem dojel na poštu provést vyúčtování a měl jsem volno. Byla to pro mne ideální prázdninová práce. Troufám si říci, že i po desetiletích si pamatuji, jak to uvnitř jednotlivých domů na mé trase vypadalo i když vím, že dnes po opravách a rekonstrukcích je tomu již mnohde docela jinak.