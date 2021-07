Od dětství jsem věděl, že budu učitelem. A rád jme si na něj hrál. Měl jsem to usnadněno tím, že jsem byl nejstarší z dětí v naší rodině. Starší než moje sestra Evička i sestřenice Liduška a Jiřinka. Když jsem vyučoval, poslouchaly mě, jako opravdového učitele. A to jsem jim dával úkoly, do „žákovské knížky“ psal známky a poznámky. Jako v opravdové škole.

Ale ještě raději jsem pro ně vymýšlel nejrůznější hry na Paloučku, nebo i dál, po celém Hradci. Jednou jsem to však přehnal a došlo k situaci, kdy jsem se o ně skutečně bál. Vymyslel jme odpolední hru, po cestě kolem Labe, směrem do Předměřic. Bylo to daleko, takže celá probíhala na kole. Já jsem nejdříve vyjel sám a podle Labe umístil značky a u nich různé úkoly. Třeba že mají zazpívat určitou písničku, o kousek dál nasbírat na zemi 20 žaludů, nebo o další kus dál najít „poklad“, který jsem tam pro ně schoval. A tak to šlo dál a dál. Věkošemi se děvčata měla vrátit jim známou cestou po silnici domů.

Co se ale nestalo. Dovolil jsem jim vyrazit na trasu, informoval je o značkách, které začínají u Piletického mostu za lázněmi. Děvčata odjela a já čekal, jak to celé dopadne. Ale dopadlo to špatně. Děvčata se nevracela. To mě zneklidnilo, ale hlavně rodiče. Čas běžel a dívky nikde. Tatínek už sedl na kolo a jel za nimi, aby je našel. Já stále věřil, že se vrátí a nehnul jme se od našeho domu. Konečně jsem je zahlédl. Kámen mně spadl o srdce. A co je tak zdrželo? Místo, aby ve Věkoších zahnuly na cestu zpět, pokračovaly dál podél Labe až k elektrárně v Předměřicích. Tam jim došlo, že je něco špatně, vrátily se na rozcestí a našly poslední pokyn k návratu domů.

Všechno dobře dopadlo a jenom nadšení mých děvčat nad napínavou hrou zabránilo trestu, který pro mě dospělí už chystali.

Vzpomínal Olda Suchoradský