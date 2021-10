Obory Kuchař – číšník, Cukrář, Řezník - uzenář a nástavbový obor Technolog potravin absolvovaly různé gastronomické kurzy přípravy typických italských pokrmů. Ty se v prvních dnech zaměřily především na přednášky o kávě a její přípravě. Pan Maicol Teodorani z kavárny a pražírny v Ceseně předvedl žákům různé způsoby přípravy kávy, a to i ty méně známé v českém prostředí. Jednalo se o přípravu způsoby V60, Aeropress, Cold Brew a kávový sifon. Další den došlo na praktický nácvik přípravy espressa a cappuccina na profesionálním pákovém kávovaru za dozoru pana Mirko Camporesiho z hotelu Plaza, ve kterém je celá skupina ubytována. Někteří žáci se zároveň zapojili do provozu v hotelové restauraci, kde pomáhali ve skupinách při obsluze.

V další fázi pobytu přišel na řadu kurz přípravy italské pizzy a foccacii, ručně vyráběných vaječných a bezvaječných těstovin či sladkého snídaňového a dezertního pečiva. Během volného času zavítali žáci do historického města Rimini, kde poznávali italskou historii a kulturu. V posledních dnech se do odborných kurzů zapojili nejen naši cukráři a kuchaři, ale na své si přišel i jediný účastník stáže z oboru Řezník – uzenář, který vykosťoval vepřové maso, učil se, jak správně svázat vepřovou kotletu a filetovat mořské ryby. Žáci oboru Cukrář absolvovali kurz přípravy listového těsta a tiramisu. Kuchaři – číšníci připravovali italské rizoto, lasagne a společně s celou skupinou si prošli kurzem přípravy typických italských alkoholických i nealkoholických míchaných drinků. Naprostý závěr pobytu byl věnován především odborným seminářům, které uvítali naši technologové potravin. V pražírně kávy Oro Nero v Ceseně byl žákům vysvětlen a popsán celý postup pražení kávy, na vinohradu a ve vinařství jim byl předveden a popsán proces výroby vína spojený s jeho ochutnávkou, navštívili muzeum soli, která je typická pro oblast Cervie a v den odjezdu stihli ještě i exkurzi ve městě Modena věnovanou výrobě italského balzamikového octa.

Vzhledem k tomu, že jsem se společně s kolegyní Andreou Kaplanovou osobně účastnil stáže jako doprovodná osoba, musím zcela upřímně říci, že žáci se chovali po celou dobu zodpovědně, plnili své úkoly, včas docházeli na jednotlivé kurzy i na obsluhu do hotelové restaurace. Snažili se komunikovat v anglickém jazyce a příležitostně drobně i v jazyce italském. Obsahem celého pobytu neměla být a také nebyla mnohahodinová práce v kuchyni nebo v hotelové restauraci. Šlo o spojení příjemného s užitečným. Každý den byla snaha zapojit žáky do odborných aktivit tak, aby se naučili něco nového v rámci odborných kurzů, získali základní pracovní návyky, organizovali si správně svůj čas a zároveň si mohli užít toho, že Milano Marittima leží na pobřeží moře. Šlo přece také i o odměnu za odvahu odjet do cizího prostředí a zkusit něco nového. V rámci stejného projektu vycestují žáci znovu, a to na přelomu února a března příštího roku do Severní Itálie do oblasti s centrem v městě Cavalese.

Jiří Wágner