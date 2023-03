U jezírka, ve stylovém altánu nebo na vyhlídkové střešní terase se budou nově odehrávat svatební obřady v Hradci Králové. Je to jedna z novinek, s nimiž pro letošní rok přichází Zahrada léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Ze zahrady léčivých rostlin v Hradci Králové. | Foto: Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové

Zahrada léčivých rostlin je příjemným místem v centru Hradce Králové, kde se malí i velcí návštěvníci mohou seznámit s tuzemskými, ale i zahraničními druhy rostlin, relaxovat nebo se vzdělávat.

Ve venkovním areálu na vás čeká 13 stanovišť Naučné stezky farmacie, systémy léčivých a jedovatých rostlin, dále systémy léčivých rostlin seskupených podle léčebných účinků, rozárium, záhony sbírkových pivoněk a mnoho dalších zajímavých rostlin. Odpočinout si můžete v příjemném a stinném altánu. Pokud byste se chtěli rozhlédnout z výšky, můžete využít vyhlídkovou střešní terasu a posedět tu na lavičce.

V letošním roce návštěvníkům nově nabízíme komentované prohlídky s průvodcem, které se konají vždy o víkendech a svátcích ve 14 a 16 hodin, v ostatní dny skupiny na objednání. Seznámíme vás s historií zahrady až po současnost, projdeme venkovní areál i sbírkový skleník s tropickými, subtropickými a léčivými rostlinami a vysvětlíme vám, jak se využívají.

Úplnou novinkou je možnost konání svatebních obřadů ve venkovním areálu zahrady. Oddávat je možné na louce u jezírka, ve stylovém altánu nebo na vyhlídkové střešní terase. Buďte první, přijďte se k nám vzít!

Těšíme se na vás v Hradci Králové v Botanické ulici. Otevřeno máme od dubna do října ve všední dny od 7 do 16 hodin, o víkendech a svátcích od 10 do 18 hodin. Více informací najdete na www.faf.cuni.cz/ZLR.

Marcela Jeřábková