/FOTO/ Besedu o sourozencích Čapkových a výstavu robotů připravila, zorganizovala a napsala Jana Kopřivová.

Předměřická škola připomíná Čapkovská výročí. | Foto: Jana Kopřivová

Na začátku letošního roku si připomínáme životní jubilea bratří Čapkových, dvou vynikajících osobností české kultury. V lednu to bylo 130. výročí narození Karla Čapka a v dubnu vzpomeneme 75 let od tragické smrti jeho staršího bratra Josefa Čapka. Žáci 1. i 2. stupně Základní školy v Předměřicích nad Labem měli možnost seznámit se s životem obou bratří a s jejich nejznámějšími díly při návštěvě předměřické knihovny. Vyprávění o životě sourozenců Čapkových je zavedlo především do míst v našem Královéhradeckém kraji. Do Malých Svatoňovic, kde se narodil Karel a kde jejich otec působil jako báňský a lázeňský lékař. Dále do Hronova, kde se narodili Josef, ale také Helena, sestra Josefa a Karla, a kam všichni tři jezdili k milované babičce. V hronovském mlýně trávili krásné chvíle, když jim babička vyprávěla pohádky, vymýšlela různé jazykolamy, říkadla, rýmovačky, šprýmy, přesmyčky a rozvíjela tak jejich slovní zásobu a fantazii. Hronovský mlýn a pobyty u prarodičů inspirovaly v pozdějších letech všechny tři sourozence k literární tvorbě. Dalším místem v našem kraji spjatým s pobytem Čapkových je město Úpice, kam se rodina přestěhovala z Malých Svatoňovic a kde všechny tři děti navštěvovaly školu. Poslední zastavení při putování za sourozenci Čapkovými bylo v Hradci Králové. Zde začal Karel jako jedenáctiletý studovat na gymnáziu. Na budově Hotelu U Královny Elišky na Malém náměstí visí pamětní deska, která připomíná, že v době studií tady Karel bydlel i se svou hronovskou babičkou.