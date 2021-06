K nejoblíbenějším filmům pro pamětníky patí film Cesta do hlubin študákovy duše. Jeho romantický obsah evokuje představu, jakoby dnes vztahy mladé generace k učitelům a starší generaci byly daleko horší a pragmatické. Ale není tomu tak vždy, uveďme malý příklad. V letech 1997 – 2017 učil na bydžovském gymnáziu němčině a hudební výchově učitel Čestmír Brandejs. V jeho genech však byly značné dispozice k rakovině, která jej v pouhých 43 letech r. 2017 udolala. Studenti, učitelé, zpěváci ze Smíšeho Jitra se s ním loučili tím nejdůstojnějším způsobem. Od té doby uplynuly čtyři roky, ale dobří lidé včetně studentů gymnázia nezapomněli. Rodiče zemřelého si uvědomili, že jeho tehdejší studenti, kde byl třídním učitelem, letos maturují. Proto oslovili novou třídní profesorku Ivanu Uhlířovou, zda by jim sdělila o maturujících aktuální informace a zda by jim poskytla kontakt na mluvčí této třídy. Prof. Uhlířová tak ráda učinila a předala jim kontakt na maturantku Aničku Lukešovou. A rozvinula se čilá komunikace, z níž si dovolíme uvést základní myšlenky.

Tablo. | Foto: Anna Lukešová

A. Lukešová: Dovolte mi nejprve poděkovat za krásný a povzbuzující vzkaz, který má pro nás všechny v 6. C velký význam. Naše třída procházela těžkými zkouškami od samého počátku. Když jsme nastoupili na gymnázium, byli jsme ještě dětmi, které se ocitly mezi dospělými a po kterých se vyžadovalo, aby se také dospěle chovaly. Pamatuji si, jak jsme se báli jít sami ze třídy, aby nás na chodbách někdo neušlapal. Báli jsme se starších, kteří se na nás koukali jako na zahradní trpaslíky. Naštěstí se nás ujal ten nejhodnější pán z celé školy. Zajímal se o nás a měl nás rád. Vzpomínám si, že nejčastěji vcházel do hodin hudební výchovy s hlasitým tleskáním do rytmu nějaké hudby, kterou jsme později měli pojmenovat. Často hrával na klavír naše oblíbené písně a nezdráhal se naučit novou skladbu, aby nám udělal radost. Je obdivuhodné, jak zvládal naše nálady a emocionální výlevy, které byly pro náš věk více než typické. Byl to náš pan profesor. Pan profesor Brandejs. Naše domluvená návštěva se uskutečnit nemohla, ale často jsme si posílali vzkazy či zavolali. Vím, že nás přesvědčoval, že se vrátí, a také svůj slib splnil, i když se k nám vrací z nebíčka. Víme, že na nás dohlíží a hlídá náš každý studijní krok. Může si být jistý, že se nás ujala velmi schopná a příjemná paní profesorka Uhlířová.