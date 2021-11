/FOTO/ Vzpomínky na Žižkovo a Husovo náměstí v krajském městě.

Žižkovo a Husovo náměstí v 60. letech. | Foto: Olda Suchoradský

Pamatuji doby, kdy Žižkovo a Husovo náměstí v historickém centru Hradce byly skutečným srdcem našeho města. To jsem byl ještě hodně mladý, je to již 65 let. Chodil jsem tam často a rád fotografovat. Třeba k domu U Špuláků, kde jako na výrobním páse šly jedna svatba za druhou. Pod podloubím bylo množství živých obchodů a v nich nejen turisti, ale většinou místní obyvatelé. Prostor obou náměstí byl místem pouťových atrakcí pro děti a konali se tady pravidelné sobotní trhy. Stánky se táhly po celé délce náměstí a byly navštěvovány kupujícími ovoce i zeleninu, také květiny. Plocha náměstí byla bez aut, jak to vidíme dnes volná, povrch tvořil rovný beton. Proto se tady mohly konat soutěže dětí v kreslení křídami na zemi. To všechno se odtud už dávno ztratilo a bylo nahrazeno řadami parkujících aut. Jaká to pro nás starší nepříjemná proměna a odpověď na otázku, proč se život města přesunul docela někam jinam. Je to škoda, protože právě tudy po celá staletí procházela živá historie našeho města. V současnosti to připomínají už jenom staré fotografie, což je velká škoda.