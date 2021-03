22. 3. 1471 (před 550 lety) zemřel král Jiří z Poděbrad z českého rodu, který r. 1434 byl pravděpodobně účasten bitvy na straně vítězů u Lipan proti husitským radikálům, přesto se pak stal králem „dvojího lidu“. R. 1464 se pokoušel o vytvoření všeobecné evropské unie proti tureckému nebezpečí, protože Turci tehdy významně ohrožovali Evropu. K zamyšlení je, že jeho tloušťka mu zkracovala život, dožil se necelých 51 let.

1. 3. 1456 se narodil Vladislav Jagellonský, český a uherský král. Českými stavy byl zvolen r. 1471 po smrti Jiřího z Poděbrad v pouhých 15 letech. Měl proti sobě vzdorokrále Matyáše Korvína, takže jeho situace nebyla jednoduchá. Byl třikrát ženatý a rok před smrtí uzavřel dynastické smlouvy s císařem Maxmiliánem, na jejichž základě u nás nastoupili r. 1526 Habsburkové. Manželství jeho dcery Anny s Ferdinandem Habsburským bylo šťastné (renesanční letohrádek královny Anny u Pražského hradu a Vladislavský sál Hradu).

10. 3. 1932 se narodil Eduard Cupák, který exceloval v mnoha charakterových, mileneckých i pohádkových rolích např. ve filmech Měsíc nad řekou, Jan Hus, Stříbrný vítr (Jan Ratkin), Kladivo na čarodějnice, Pane, vy jste vdova, v televizních seriálech Taková normální rodinka a F. L. Věk (role Mozarta), filmech Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a Princezna za mlejna atd. 10. 3. se narodil mladý, ale již velmi úspěšný herec Kryštof Hádek, jehož si pamatujeme jako četaře Vojtíška ve filmu Tmavomodrý svět.

13. 3. 1741 (před 280 lety) se ve Vídni Marii Terezii a Františku Štěpánovi narodil syn Josef II. Manželé měli 16 dětí a po 3 dcerách se jim narodil syn. Vládl v l. 1780 – 1790 a r. 1781 (240 let) vydal toleranční patent pro některá náboženství a zrušil nevolnictví, čímž významně prospěl ke svobodám obyvatelstva.

14. 3. 2014 zemřel Otakar Brousek starší, který působil především ve Vinohradském divadle a ztvárnil 120 rolí a známe jej i z filmu Svatby pana Voka i seriálu F. L. Věka, jeho umění bylo oceněno i Cenou Thálie.

16. 3. 1961 zemřel jeden z nejvýznamnějších dirigentů 20. století Václav Talich (uplynulo 60 let), který dirigoval Českou filharmonii i orchestr Národního divadla, působil i v zahraničí (setkal se i s Antonínem Dvořákem). Byl i sólovým houslistou v Berlíně a jinde. Po válce byl neprávem obviněn z kolaborace s fašisty, ale jeho umění a postoje jej obhájily, r. 1957 byl jmenován národním umělcem.

22. 3. 1910 se narodil národní umělec, vynikající pěvec Národního divadla Eduard Haken, kterého jsme obdivovali v rolích basového repertoáru Prodané nevěsty (Kecal), Rusalky (Vodníka), v Braniborech v Čechách, Dvou vdovách, Hubičce a Daliboru, ale i ve světovém repertoáru – v Lazebníku sevillském, Faustovi a Markétě, Nabuccu, Aidě i Bludném Holanďanu. Manželé E. Haken a M. Glázrová odpočívají ve společném hrobě s manželi Blachutovými na pražském Vyšehradě.

22. 3. 2013 velmi předčasně zemřel Vladimír Čech, syn hlasatelky Hedy Čechové, který byl nepřekonatelným moderátorem soutěže Chcete být milionářem? a byl průvodcem v poutavém seriálu Na vrcholky hor s Vl. Čechem. Působil i ve Východočeském divadle v Pardubicích a v Českém rozhlasu uváděl pořad Pardubická ohlédnutí.

Na konci 19. století 24. 3. 1899 se narodil ve Dvoře Králové Rudolf Antonín, který zvolil umělecké jméno R. A. Dvorský. Přestože zemřel již před 55 lety, je stále velmi ceněným kapelníkem, klavíristou i zpěvákem, který se se svým orchestrem Melody Boys stal průkopníkem moderní taneční hudby. Dvorské muzeum opatruje mnoho památek na tohoto umělce, jeho památce se můžeme poklonit i na zdejším hřbitově.

Na počátku 20. století 29. 3. 1902 se narodil scénárista, herec a hlavně režisér Martin Frič, který se podepsal na velkých úspěších mnoha filmů, s Voskovcem a Werichem natočil např. filmy Hej- rup a Svět patří nám. Obdobně úspěšné jsou filmy Muzikantská Liduška, Kristian, Hotel Modrá hvězda, Eva tropí hlouposti, Jánošík, Císařův pekař – Pekařův císař. Velmi oblíbené jsou i pohádky Princezna se zlatou hvězdou, Dařbuján a Pandrhola. Zvláštní kapitolou jeho tvorby jsou studentské komedie Škola základ života a Cesta do hlubin študákovy suše. Ve svých filmech dal příležitost vyniknout Hugo Haasovi, Oldřichu Novému, Adině Mandlové a Nataše Gollové, r. 1965 byl jmenován národním umělcem.

V březnu připomeňme také výročí básníka Františka Hrubína (zemřel před 50 lety), malíře Václava Brožíka (170 let od narození), klavírního virtuosa Josefa Páleníčka (30 let od úmrtí), sochaře F. M. Brokofa (290 let od úmrtí), pěvkyně Marie Krásové (120 let od narození), zpěváka Rudolfa Cortésa (100 let od narození), vynikajícího astronoma Jiřího Grygara, herečky E. Taylorové (10 let od úmrtí), malíře Františka Tichého (125 let od narození), filozofa R. Descartese (425 let od narození) a mohli bychom jmenovat ještě spoustu dalších osobností.

Vážení čtenáři, pocvičte svou paměť, co vše si o nich i v době covidové ze školních let vybavíte.

Čestmír Brandejs