Velmi si vážíme návštěvy rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zimy. Jeho vyprávění bylo bezprostřední, bylo patrné, že je zvyklý přednášet na vědeckých konferencích i před širokou veřejností, vždy se přizpůsobí auditoriu. Zcela zaplněné prostory zaujaly jeho vzpomínky na jeho prázdninové pobyty u hradecké babičky i informace z historie a současnosti naší přední vysokoškolské instituce. Toho času studuje na UK téměř 50 tisíc studentů v 583 studijních oborech, mezi nimiž je téměř 9 tisíc zahraničních studentů, o jejich vzdělání se stará více jak 8 tisíc zaměstnanců. Velmi intenzívně pokračuje i strategie další internacionalizace zahraniční spolupráce jak v mobilitě vědecko-pedagogických pracovníků, tak i studentů.

Pak pan rektor odpovídal na četné dotazy přítomných. Někteří z nich absolvovali tzv. univerzitu 3. věku na hradecké Lékařské i Farmaceutické fakultě a velmi si cení nejen získaných poznatků v oblasti zdravějšího stárnutí, tak i toho, že byli k promocím pozváni i s rodinnými příslušníky do nejreprezentativnějších prostor Karolina. Mnozí ze zúčastněných také navštívili stálé i dočasné výstavy přímo v Karolinu, kde jsou soustředěny nejvýznamnější dokumenty z dávné i nedávné minulosti univerzity, např. ke 100. výročí vzniku ČSR.

Zvláště starší generaci znepokojuje klesající úroveň našeho školství v mnoha oborech, která souvisí s neřízeným růstem středních škol (především gymnázií) ve velkých centrech a mnohdy i škol vysokých. Struktura absolventů pak neodpovídá potřebám pracovního trhu. Výrazný nesouhlas je i se zrušením a stálým oddalováním povinných maturit z matematiky, protože tento předmět je nejen základem technického vzdělávání, ale rozvíjí i logiku uvažování, schopnost úvah splácet hypotéky atd. Zazněla i slova o tom, že Komenský, od jehož smrti uplyne letos 350 let, se v hrobě „obrací“. Obdobné znepokojení vzbuzuje rostoucí obezita a alkoholismus obyvatelstva ČR.

Na to bylo zaměřeno podvečerní setkání v hradeckém Adalbertinu, kterého se zúčastnil rektor UK T. Zima, ministr zdravotnictví A. Vojtěch, děkani hradecké Lékařské a Farmaceutické fakulty J. Manďák a T. Šimůnek, zakladatelka společnosti Stop obezitě I. Málková, specialista na tyto problémy Š. Svačina z Prahy a další. Do diskuse kvalitně přispěli i primátor Hradce Králové A. Hrabálek, profesor Farmaceutické fakulty, a MUDr. Cajthamlová, známá propagátorka zdravé výživy z televizních pořadů. Zpola naplněný sál Adalbertina pozorně sledoval diskusi odborníků a zájemců o projekt „Česko! A jak dál?“, který vznikl v říjnu 1918 při příležitosti oslav 100. Výročí vzniku Československa. Za rok 2019 připravili 7 veřejných diskusí, do kterých se zapojilo 11 vysokých škol a přes 800 návštěvníků. Tentokrát to byly i hradecké fakulty Univerzity Karlovy.

Setkání mělo jednu chybu: v sále snad nebyl jediný obézní člověk a pijan (velké poděkování náleží ženě, která vystoupila v diskusi a přiznala se k nemírnému pití v minulosti, která je ochotna pomáhat radou, jak s pitím alkoholu v praxi skončit). Odborníci jsou připraveni pomáhat, ale bez vědomé součinnosti lidí to nejde.

Čestmír Brandejs