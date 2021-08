Zpívající lípa, pod kterou sedával i Alois Jirásek, je ve finále

Čtenář reportér





Do finále ankety Strom roku se probojovala sedm set let stará Zpívající lípa z obce Telecí. Podívejte se do fotogalerie, malebná vesnice stojí za návštěvu.

Zpívající lípa je ve finále ankety Strom roku. | Foto: Nadace Partnerství / Lucie Mojžíšová