/FOTO/ Také Základní škola Mandysova Hradec Králové si připomněla významné výročí projektovým dnem s názvem „30 let svobody“.

Svoboda není samozřejmostí a vyplatí se za ni bojovat. | Foto: archiv školy

Co všechno žáky čekalo? „Seznámili se nejen s touto přelomovou událostí, ale i s dalšími, které tomuto dějinnému zvratu předcházely. Na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak probíhala přestávka i výuka ve škole v období socialismu. Dozvěděli se, co bylo pro tuto dobu typické, co bylo povinné a co naopak bylo zakázáno. Do 70. a 80. let se přenesli také prostřednictvím výstavy dobových předmětů, která vznikla díky jejich rodičům. Právě oni nám totiž zapůjčili exponáty z dob svého dětství. Pokud děti přišly navíc oblečeny podle módního trendu této doby, mohly se zapojit do soutěže o nejlepší kostým. A co bylo naším cílem? Společně si uvědomit, že svoboda tu nebyla vždy, není samozřejmostí a vyplatí se za ni bojovat,“ uvedly vyučující školy.