Česká republika si 17. listopadu 2019 připomínala 30. výročí od Sametové revoluce. Ani ZŠ Předměřice nad Labem nebyla výjimkou.

Školáci poznávali rozdíl komunismu a demokracie. | Foto: archiv školy

Škola se na dva dny přesunula do protipólných dob – první den se ocitla v komunismu, druhý den v demokracii. Žáci si vylosovali roli, kterou oba dny představovali. Co všechno prožili? Ráno 14. listopadu přišli žáci do školy a nešlo si nevšimnout výrazné výzdoby. Hned u vchodu je vítal velký rudý nápis „Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak“. Těm, kteří si vylosovali postavu disidenta, bylo hned jasné, že se dnes nebudou mít moc dobře. Ranní rozhlas spustil „kupředu levá“. Členové KSČ odešli na občerstvení, ostatní vyčkávali. Následoval program v tělocvičně, kde byli všichni svědky spartakiády a kde odvolili KSČ v socialistických volbách. Následoval prvomájový průvod, kdy se aktivně mávalo mávátky a několikrát se prošla škola. Členům KSČ se rozdávali podpultové banány a žákům, kteří do strany nevstoupili, prohlédli příslušníci STB aktovky, zda nenajdou něco protistátního – našli zakázaný text.