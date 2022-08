Největším nepřítelem bezpečné jízdy je nepozornost a o tu se malé děti dokáží postarat tisíci různými způsoby. Dlouhé jízdy do prázdninových destinací jsou proto nejrizikovější právě s malými pasažéry na palubě.

„Podle dat Portálu nehod se v České republice v letech 2010 až 2021 stalo 55 152 nehod šetřených Policií ČR, při kterých bylo v automobilu alespoň jedno dítě ve věku do sedmnácti let. K největšímu počtu karambolů (22 678) přitom došlo, když bylo na palubě alespoň jedno dítě ve věku do pěti let,“ uvádí Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Graf ukazuje, že nejvyšší počet nehod, kde je účastníkem dítě jako spolujezdec, je i v letních měsících u nejmladší věkové kategorie do pěti let.Zdroj: Portál nehod

Z šetření Portálu nehod známe i nejčastější příčiny nehod, jichž se jako spolujezdec účastní alespoň jedno dítě. V případě, že šlo o dítě ve věku do pěti let, je u více než 48 % karambolů příčinou způsob jízdy. „Podle naší analýzy je nejčastější příčinou takových nehod nedodržení bezpečné vzdálenosti, které se podílí více než sedmnácti procenty,” říká Marek Sibal, datový analytik Portálu nehod. “Na druhém místě jsou v této věkové kategorii dětí-spolujezdců nehody zaviněné řidiči, kteří se plně nevěnovali řízení, ty se podílejí čtrnácti procenty.” U řidičů, kteří vezou starší děti a teenagery, se zvyšuje podíl nehod zaviněných rychlou jízdou, která je jednou z hlavních příčin nehod i bez dětí na palubě.

Z uvedených dat vyplývá, že coby rodiče malých dětí jsme sice svědomití a zbytečně neriskujeme rychlou jízdou, o to víc jsme však ohroženi rozptýlením a ztrátou koncentrace. Všichni dobře víme, že se za jízdy nemáme otáčet k dětem na zadních sedadlech, realita však ne vždy přeje našemu odhodlání. Malé děti se ještě nedokáží obsloužit samy a splnění svých přání vyžadují na spolucestujících. Dokonce i v případě, že nejedeme s dítětem sami, se snadno necháme znepokojit jeho pláčem nebo pokřikováním. Pokud vás čeká dlouhá cesta s dětmi, raději se na ni dobře připravte.

Užitečné tipy pro cestování s dětmi: