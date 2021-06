/FOTO/ David Rott nelenil a během epidemie koronaviru vytvořil vysněný projekt.

David Rott stvořil projekt s názvem Deskárna. | Foto: se souhlasem Davida Rotta

Hořkosladká klání, která pro jednoho končí hrdinným vítězstvím a pro druhého neodvratitelnou prohrou. Odhalování tajemství, dobrodružství i zábavu nabízí svět deskových her. O tom se na vlastní kůži přesvědčil David Rott, který stojí za projektem Deskárna. Zatímco před vypuknutím koronavirové epidemie byl 28letý muž ze severočeské Krásné Lípy klasickým hráčem a sběratelem, tak poté, co přišel o možnost chodit do práce, se zaměřil na psaní recenzí a točení videonávodů.