O přesunu brněnského hlavního nádraží k řece Svratce se mluví desítky let. Stát ani Brno ale dosud nemají všechny potřebné pozemky. Zbývající část parcel získal nedávno do svého vlastnictví miliardář Daniel Křetínský poté, co firma EP Real Estate patřící do jeho Energetického a průmyslového holdingu koupila společnost Tourbus. Z podnikatele se tak stal důležitý hráč, s nímž musí představitelé města jednat, jinak se mohou s plánem na nové nádraží přinejhorším i rozloučit. Jako první na to upozornila MF Dnes.