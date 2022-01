Celkovou bilanci dopravní nehody, jíž podobnou ve středních Čechách nepamatují ani nejzkušenější policisté, hasiči nebo záchranáři, spočítala v pátek středočeská police. Její mluvčí Vlasta Suchánková současně oficiálně potvrdila, co bylo zřejmé od prvních chvil: na nehodě, do níž se postupně „naskládalo“ 36 různých vozidel od osobních aut po kamiony, měla významný podíl aktuální nepřízeň počasí. Plus neschopnost řidičů správně reagovat, plyne ze slov mluvčí.