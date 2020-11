Životní zkušenost ji naučila, aby o své zdraví dbala až úzkostlivě. Kvůli vážnému chronickému onemocnění se 59letá Jirkovanka obávala, aby její diagnózu nezkomplikoval ještě covid. Přesto se nakazila. Než ovšem měla systémem potvrzeno, že je pozitivní na koronavirus, utekly více než dva týdny.

O tom, že může být nakažená, se dozvěděla v polovině října díky mobilní aplikaci eRouška. Ta má hygienikům pomoct snadněji a efektivněji dohledávat lidi, s nimiž přišli nakažení v poslední době do styku.

„15. října jsem jela na kontrolu ke svému hematologovi do Prahy. Cestou zpět jsem si skočila pro kávu do ruky, a když jsem se vrátila do Jirkova, zašla jsem pro chleba. To byly veškeré kontakty za ten den,“ vyjmenovala Jirkovanka. Jméno si nepřála zveřejnit, redakce ho ale zná.

„Hned druhý den se mi v aplikaci rozsvítilo varování, že jsem se předešlý den potkala s člověkem, u kterého bylo potvrzeno onemocnění covid-19,“ doplnila.



Dny poté zůstávala doma a sledovala, jestli se nedostaví příznaky. Ty se ohlásily po čtyřech dnech. „Začala jsem kašlat a stoupla mi teplota, tak jsem zavolala svému hematologovi. Protože mám doma stále antibiotika, doporučil mi, ať je užívám,“ dodala. Nahlásila to obvodní lékařce a také zarezervovala termín pro testy na koronavirus. Elektronický objednávkový systém společnosti Krajská zdravotní jí ale nabídl datum 5. listopadu.



„Kašel se mi zesiloval. Přišlo mi absurdní, aby se někdo zabýval tím, jestli nakažená jsem nebo nejsem až za tři týdny po varování z aplikace. Když jsem tedy jela do nemocniční lékárny pro léky, které běžně užívám, zašla jsem do odběrového centra. Je poblíž. Vysvětlila jsem tam, s čím se dlouhodobě léčím a že mám příznaky covidu, řekli mi ale, že mě kvůli naplněné kapacitě nemůžou vzít,“ nechápe.

Když pár dní poté zkusmo otevřela objednávkový systém Krajské zdravotní, náhle byl k mání o něco bližší termín než, který dostala napoprvé. A to v sobotu 31. října v odběrovém centru v Teplicích.



„Den na to jsem dostala zprávu, že jsem pozitivní. Najednou mi volala příjemná hygienička a instruovala jsem, co můžu a nemůžu. V pondělí jsem volala své praktické lékařce, která si z jednoho telefonu vyzpovídala mě i manžela. Ten rovnou putoval do karantény. Využijí pro něj můj původní termín 5. listopadu,“ doplnila. Do té doby ale manžel chodil do práce. Neměl totiž příznaky a nakonec ani jistotu, že je jeho žena nakažená.



Její průběh nemoci naštěstí nepatřil k těm komplikovaným. Celý systém, který by měl zachytit nemocné a ochránit před nákazou ostatní ale považuje za nedotažený. „Celé je to alibistické. Až dodatečně se něco dělá, aby se jako neřeklo,“ zhodnotila. „Vadí mi, že člověk dostane nemožně dlouhý termín, než ho otestují. Kdyby nebyl zodpovědný, může si vesele chodit mezi lidi. A vadí mi i to, že z eRoušky není jisté, jestli jsem se nakazila v Praze nebo v Jirkově,“ dodala.

„Takto popsanou situaci v odběrových centrech samozřejmě pro pacienty nechceme," okomentoval Ivo Chrástecký, mluvčí Krajské zdravotní, pod níž patří pět nemocnic v regionu a tím i tamní odběrová centra. „Mrzí nás, pokud k ní dojde, a snažíme se jí vyvarovat. Všem, kteří zavolají či se dostaví a žádají bližší termín – dětem, seniorům, chronicky nemocným a dalším indikovaným, vychází zdravotnický personál vstříc, případně tito lidé mohou počkat v odběrovém centru na uvolnění časového okénka, protože ne všichni objednaní nakonec k odběrům dorazí. Přednostně se odebírají vzorky na test lidem, které pošle praktický lékař pro nutný časný odběr,“ doplnil.

Problémem podle jeho slov je, že si někteří lidé v systému zarezervují více termínů, dostaví se v jeden z nich, zbylé ale neodhlásí. "Systém je nastaven, aby vyhověl všem požadavkům. Když je poptávka větší než nabízené možnosti, je čekací doba delší,“ podotkl mluvčí. Jak doplnil odběrová centra v nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově zvládají v průměru tisíc odběrů denně.