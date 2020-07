Větrný Jeníkov uzavřený není, do kontaktu s obyvateli okolních obcí mohou lidé z městyse přijít kdykoliv, třeba v autobuse. „Společnost Icom transport bude přepravovat jeníkovské občany za podmínky, že budou mít roušku po celou dobu jízdy,“ informovala starostka Jeníkova Martina Lisová.

Opatrný je také starosta Úsobí Karel Kameník. „Jeníkov je kousek od nás. Možné riziko nákazy v Úsobí jsme konzultovali s vedením jihlavské hygieny, mluvili jsme i s jeníkovskou starostkou. Máme být obezřetní. Sledujeme situaci na webu a upozornili jsme naše obyvatele na možné riziko nákazy. Přežili jsme první vlnu, tak bychom měli mít rozum,“ uvedl Kameník.

Opatření proti koronavirové nákaze zavedli i v Šimanově, který leží v těsné blízkosti Jeníkova. „Zrušili jsme diskotéky, zavřeli jsme až do odvolání klub. Zavřeli jsme také obecní úřad, kdo potřebuje na úřadě něco nutně vyřídit, zavolá nebo napíše starostovi. Jestli se někdo nakazil už i u nás, to se na úřadě těžko dozvíme. Dneska se nesmí napsat ani to, jestli má někdo chřipku. Sám nám to někdo sotva na úřad oznámí,“ podotkl starosta Šimanova Miroslav Lev.

Ani v nedaleké obci Smrčná riziko nákazy nepodcenili. „Informovali jsme obyvatele rozhlasem, co se v Jeníkově stalo. Další podrobnosti jsou na webu obce. Jsme v kontaktu s vedením jeníkovské radnice a hygieniky. Jisté sociální vazby na Jeníkov totiž u nás jsou, takže určité riziko existuje,“ zmínil starosta Josef Nechvátal.

Hygienická opatření proti koronaviru v Jeníkově platí minimálně dva týdny.