Zhruba třicetiletý až čtyřicetiletý pachatel, vyzbrojený rozbitým půllitrem, se po náměstí pohyboval delší dobu. Podle svědků seděl například na zahrádce hotelu Zvon, odtud ho údajně vykázali, protože byl v podnapilém stavu. Lidé na náměstí hovořili o tom, že pak zamířil do zlatnictví v podloubí u hotelu Zvon, odkud se vydal do nedaleké prodejny s tabákem a destiláty, sídlí zde i Zásilkovna. Tady si vzal ženu jako rukojmí a ohrožoval ji na životě, uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura.

S pachatelem necelou hodinu hovořil policejní vyjednávač. Kolem 16. hodiny se ozvaly čtyři rány a křik. Poté policisté vyvedli před obchod ženu. Na kalhotách měla skvrny od krve. Do péče ji následně převzali záchranáři. Mluvčí jihočeské záchranky Zuzana Fajtlová upřesnila, že žena utrpěla řezné poranění lehčího charakteru v oblasti krku a po ošetření byla převezena do traumacentra českobudějovické nemocnice.

Vzápětí hasiči před vchod do prodejny postavili velikou zástěnu, která se používá u tragických dopravních nehod. Chvíli nato policisté vyvedli pachatele - zavalitého vousatého muže, svlečeného do půl těla. Byl na těle tetovaný a šel bosý. Policisté ho následně z náměstí odvezli.

Zásahu přihlížela zhruba stovka lidí, kteří postávali za policejními páskami. Přihlížející už po patnácté hodině spekulovali o tom, že je v některé z prodejen muž, který drží rukojmí.

Muž nejdříve vyhrožoval ve zlatnictví

"Nejdříve vyhrožoval střepy ve zlatnictví a pak držel rukojmí v tabáku nedaleko od zlatnictví. Prý je hodně zfetovaný. To říkají lidi tady okolo," zmínila jedna z přihlížejících.

Žena, která byla pachatele před incidentem viděla na vlastní oči, popisovala situaci jako velmi nepříjemnou. „Přišel takový potetovaný, bosý a silnější muž. Oblečený v trenýrkách si sedl nejdříve na zahrádku před Zvonem. Vzal půllitr a rozbil ho, tím střepem ohrožoval nejdříve slečnu ve zlatnictví,“ zmínila. „Křičel, že zabije celou její rodinu. Pak prošel kolem obchodu a zabarikádoval se v tabáku s asi padesátiletou prodavačkou,“ popsala očitá svědkyně.

Číšník z restaurace hned volal policii. „Vůbec se mi to nelíbilo, trvalo to dlouho,“ konstatoval.

Bezprostředně po události policejní mluvčí Milan Bajcura zhodnotil, že téměř hodinový zásah policie dopadl dobře. „Pachatele jsme zadrželi, podezřelý muž držel ženu v zajetí v malém obchodě. Měl určité požadavky, o kterých vyjednával,“ nechtěl být mluvčí konkrétnější. Doplnil ale, že policisté ze zásahovky použili pyrotechnické výbušky, které měly pachatele zmást. Pak jej zneškodnili.

Pachatele policisté eskortovali na policejní služebnu v Plavské ulici, kde se budou ptát na příčiny mužova jednání. Nadále vyšetřují všechny okolnosti případu.

Primář psychiatrického oddělení českobudějovické nemocnice Jan Tuček nechtěl o pohnutkách pachatele spekulovat. "Podrobnosti k případu neznám. O tom, co za tím je, se můžeme jen domnívat. Praxe ale ukazuje, že za obdobným jednáním často stojí peníze. Ostatně peníze jsou za vším, co se v životě děje," zmínil Jan Tuček.

Rukojmí na jihu Čech



V roce 2012 na Jindřichohradecku týrání manželky vygradovalo jejím únosem a divokou jízdou. Ženu „unesl" proti její vůli z domu její matky, kde našla azyl. Když se poškozené podařilo vozidlo opustit, tak ji opět donutil nastoupit. Vezl ji směrem k přehradě Orlík, kdy jí při cestě vyhrožoval, že pokud se k němu nevrátí, tak oba zabije. To umocňoval riskantním řízením, najížděl proti stromům, opakovaně vyhrožoval, že nabourá do protijedoucího nákladního auta či sjede do vody, kde se utopí. Tím ale drama nekončilo. Při cestě zastavil u jednoho rybníka na Kardašovořečicku, kde ženě vyhrožoval s nožem v ruce utopením, když se k němu nevrátí. Nakonec ji odvezl domů.



V Třeboni rovněž v roce 2012 muž ženě vyhrožoval nejen zabitím, ale také tím, že i ní zapálí jejich rodinný dům. Svou hrozbu agresor umocňoval doneseným kanystrem s benzinem a rozléváním tekutiny po domě. Ženě již jednou takto vyhrožoval, a proto se v obavách obrátila na policii. Policisté podezřelého, který jim kladl aktivní odpor, na místě zadrželi.



Případ, kdy bylo drženo rukojmí, řešili například vimperští strážníci v noci 8. listopadu 2014. Volala žena z domu v ulici K. Weisse s tím, že ji sousedka, uzamčená v bytě, žádá o pomoc. Měl ji tam zamknout přítel poté, co ji napadl. Strážníci na místě události zjistili, že v jednom z bytů v 6. patře domu došlo k roztržce, po které muž uzamkl svou přítelkyni v bytě a odmítal ji pustit. Žena se strážníky byt opustila. Věc se ale dále neřešila, protože to žena odmítla a nebyla zjevně zraněna.