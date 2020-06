Lidé ve středověku věřili, že když zaživa zazdí pannu nebo dítě, objekt se stane nedobytnou pevností. Vypouklé zdi, za nimiž jsou kostlivci, mohou návštěvníci vidět třeba u hradní brány.

Svojanovem se prochází duch malé holčičky. Vnímaví lidé mohou vidět jakousi mlhovinu anebo cítit chlad. K neštěstí došlo začátkem 19. století, kdy tehdejší hradní páni rekonstruovali objekt k trvalému bydlení. Na tehdy sedmileté dítě v dámské ložnici spadlo lešení. Těžce zraněné došlo do pánské ložnice, kde zemřelo. Od té doby se mezi těmito dvěma místnostmi pohybuje jeho duch. Jeho přítomnost ukazují speciální přístroje v rukou lovců paranormálních jevů, kteří přízrak každoročně zaznamenávají.

Další záhadou, kterou je opředen hrad Svojanov, je portrét stařenky z 19. století. Nebylo by na něm nic zvláštního, až na její oči. V roce 2009 se totiž náhle zavřely.

„Obraz byl podrobně zkoumán odborníky, ale žádný zásah nebo poškození nebyly zjištěny,“ potvrzuje zaměstnankyně hradu Svojanov Květa Korbářová. Když se nedávno jedna mladá zájemkyně o práci průvodkyně procházela hradními místnostmi a učila se text, portrét stařeny ji zaujal. „Zadívala se na něj a najednou se ženě na obraze oči otevřely. Přiběhla s tváří bílou jako stěna, byla hodně vystrašená,“ vzpomíná Květa Korbářová s tím, že dívka i přes hrůzostrašný zážitek ze Svojanova neutekla a stala se průvodkyní. „Někteří návštěvníci říkají, že na ně žena mrkla, ale já osobně jsem to nezažila,“ dodává Korbářová.

Duchové na hřbitově v Chrudimi

Za tajemnem mohou lidé zavítat i na hřbitovy, kde lze údajně zahlédnout obrysy lidských postav. Iniciativě s názvem Paranormal Activity World se to podařilo v Chrudimi na hřbitově U Václava.

“Pořídili jsme snímky ducha mladé ženy, ale ji další siluety postav, které nezapadají do našeho reálného světa. A nejen to, zachytili jsme také kouli o něco větší než tenisový míček jasně modrého až blankytného světla plující volně mezi náhrobky, a to ve dne a za jasného počasí. Tyto koule jasného světla se nazývají ORBy,“ vysvětlil člen skupiny Ctirad Bumbálek.