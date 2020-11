"V pondělí po poledni bylo policistům oznámeno, že z kamionu, který řídil cizí státní příslušník, po zastavení poblíž státní hranice v Chotěbuzi, náhle vyskočilo několik osob," uvedla mluvčí policie Soňa Štětínská.

Policisté z oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort odboru cizinecké policie ihned vyrazili do akce a o pár kilometrů dál od Chotěbuzi, v okrajové části Českého Těšína, ve velmi krátké době registrovali pohyb čtyř mužů tmavší pleti.

"Policisté odboru cizinecké policie osoby zajistili a začal standardní proces identifikace a dalších úkonů nezbytně nutných pro zjištění jejich oprávněnosti vstupu a pobytu na území naší republiky, kam přijeli dle dosud zjištěných informací vskutku v návěsu kamionu. Když řidič zastavil, po poškození plachty z něj vystoupili a odešli směrem do našeho vnitrozemí," upřesnila mluvčí policie.

Do Česka přijeli neoprávněně

Policisté kromě jiného zjistili, že muži by měli být ve věku 18 až 28 let ze středoasijské země. Podle informací Deníku, které policisté nechtěli komentovat, šlo o muže z Afghánistánu.

"Čtveřice mužů byla umístěna do Zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách, kde jsou v režimu zajištění dle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Bylo ověřeno, že cizinci zažádali o mezinárodní ochranu v jiném státu a k nám vstoupili neoprávněně. Nyní budou tedy probíhat standardní úkony správního řízení k jejich předání do státu, ve kterém podali žádost, a to dle mezinárodní úmluvy, tzv. Dublinského systému," dodali policisté.