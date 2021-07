Seznam poškozených četla státní zástupkyně hodinu. Pomohly desítky lidí z celé republiky. Posílaly peníze i věcné dary. Okresní soud v Havlíčkově Brodě začal ve čtvrtek 1. července řešit případ falešné sbírky na údajně onkologicky nemocného čtyřletého Vojtíška Konečného z Chotěboře.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě začal ve čtvrtek 1. července řešit případ falešné sbírky na údajně onkologicky nemocného čtyřletého Vojtíška Konečného z Chotěboře. | Foto: Shutterstock

Z podvodu jsou obžalovány pětačtyřicetiletá Vladimíra Konečná z Chotěboře a její dvaadvacetiletá dcera Barbora. Na lavici obžalovaných měla usednout i Eva Valentová, ta ale v září 2018 zemřela při dopravní nehodě. Za podvod hrozí oběma ženám trest od jednoho do pěti let. Vladimíra Konečná už byla navíc v minulosti za rozsáhlé podvody pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu. Soud by ji tak mohl brát jako recidivistku.