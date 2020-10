Na Ještědu začalo kácení lesa. Ten má ustoupit nové sjezdovce, kterou tam buduje provozovatel areálu TMR Ještěd za 120 milionů korun. Pode ředitele střediska Jakuba Hanuše by se lyžaři mohli na Nové skalce svézt už letos na Vánoce.

Ještěd. Kácení stromů na Skalce. | Foto: Jakub Volný

„Odlesňování bude probíhat ještě několik dní. Dnes by měly začít zemní práce. Chtěli bychom, aby bylo co nejdříve hotovo a lyžaři si mohli novu sjezdovku vyzkoušet už letos na Vánoce,“ řekl Deníku Hanuš a potvrdil tak, že firma chce dodržet plán, podle kterého by měla nová sjezdovka vzniknout ještě v letošní sezoně.