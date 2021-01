I přes nepřízeň počasí jsou některé svahy na Vysočině bílé, kvůli vládním nařízením ale lanovky stojí. A tak tam děti bobují a sáňkují. „Nasněžit a rozhrnout svah, aby ty děti měly o prázdninách kam jet, to je úžasný laskavý čin,“ děkovala provozovatelům sjezdovky na Křemešníku Alena Vytisková z Pelhřimova.

„Chápu děti, dostaly k Vánocům boby a jinde není sníh. Když budou někde na kraji sjezdovky, nebudeme na ně volat policii, ale nejsou tam bezpečnostní prvky jako v období, kdy se lyžuje,“ reagovala majitelka sjezdovky Magda Vaňková.

Daleko větší problém je ale s chováním některých návštěvníků skiareálu u sněžných děl. „Lidé vůbec nechápou, že děla jsou připojená na 380 voltů, jde do nich tlaková voda a oni nám šlapou na kabely, na hadice s vodou a máme strach, aby se někomu něco nestalo,“ řekla Vaňková a pokračovala: „Na Křemešníku nám dokonce někdo začal manipulovat s kabelem a pákami, kde jsou přívody vody. V dělu je vrtule, a ti lidé jsou pomalu ochotní do něj dát ruku nebo hlavu.“

Chtějí ze sáňkařů lyžaře

Děti s rodiči jsou i na Fajtově kopci. „Nejsme z toho nadšení, dneska dopoledne tam bylo padesát, sto lidí. Nemáme šanci je v dobrém dostat pryč, tak tomu necháváme volný průběh,“ uvedl v úterý 29. prosince odpoledne správce sjezdovky Jiří Pálka. „Modlíme se za to, aby byl sníh, ze sáňkařů se stali lyžaři a pak budeme spokojení všichni,“ dodal.

Lyžařské středisko Kadlečák u Světlé nad Sázavou má zatím zasněženou jen část svahu, i tam jezdí děti na bobech. „Zatím nám to nevadí. Sníh sice při oblevě rychleji mizí, ale zatím to neřešíme,“ uvedl předseda lyžařského spolku Kadlečák Jaroslav Kaiser.

Co se týká spuštění lyžařské sezony, upínají nyní vlekaři své naděje k datu jedenáctého ledna. Od toho dne by mohla vláda spuštění lanovek opět povolit. „Uzavření sjezdovek ničemu nezabránilo. Lidé tam jsou a tvoří se větší hloučky než kdyby normálně lyžovali. Vyjet lanovkou nahoru a sjet svah by bylo daleko bezpečnější,“ je přesvědčená Magda Vaňková.

Lyžařský areál Čeřínek se pak v úterý odpoledne vydal cestou vzdoru. „Vláda si dává do 4. ledna přestávku a my nemůžeme čekat, další dny bez provozu pro nás znamenají finanční krach. Jsme rozhodnuti nenechat se zničit nesmyslnými opatřeními a chceme spustit sjezdovku, která je stejně plná lidí,“ uvedli provozovatelé na sociální síti facebook. Na dotaz, jestli přijedou lidé lyžovat, byly desítky souhlasných reakcí a počet sdílení příspěvku se počítal na stovky.