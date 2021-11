"Ve starých Lidicích bydlel se svými rodiči v domku č. p. 87. Tatínek Václav, který pracoval v kladenských hutích, byl 10. června 1942 zavražděn u Horákova statku, maminka Žofie přežila útrapy koncentračního tábora Ravensbrück," popisuje rané dětství Zelenky Chourová Plachá.

V den vyhlazení obce čtyřletého Zelenku spolu s ostatními lidickými dětmi a ženami převezli do kladenského gymnázia, kde jej nacisté vybrali společně s dalšími dětmi k poněmčení. 82 lidických dětí zahynulo v deportačním táboře v plynovém autě.

"Z dětského domova Puščikovo, kde pobýval až do roku 1944, byl převezen do dětského domova Oberweis v Oberdonau, kde zůstal až do února 1945. Následně byl předán do rodiny Wagnerovy v Lohse, kde žil pod jménem Rolf Wagner. V květnu 1947 byl nalezen v Německu a 28. května 1947 byl repatriován zpět do Československa, kde se opět setkal se svou maminkou," uvedla za Památník Lidice Chourová Plachá.

Po vybudování nových Lidic se do nich s matkou přestěhoval.