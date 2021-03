Nedaleko Vyššího Brodu v jižních Čechách stojí nenápadný dřevěný stánek. Nachází se v rohu zahrady prvního domku v osadě Hrudkov a pocestné v něm vítá usměvavá paní. Zavěšené kafe otevřela paradoxně v době, kdy řada živnostníků naopak své provozy uzavírá…

Zavěšené kafe u cesty v Hrudkově je příjemným zastavením při procházce do okolní přírody, odkud je pěkný rozhled do daleka. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová a Vlasta Slípková

„Otevřela jsem na konci září," vypráví čtyřicetiletá Lucie Besedová, maminka čtyřleté holčičky. „S myšlenkou spojit gastronomii, dobrou kávičku s různými zážitky pro lidi. Když se blížil konec mé rodičovské dovolené, rozhodovala jsem se, co budu dělat dál. Hledalal jsem různá zaměstnání včetně pronájmu, nic z toho nevyšlo. Tak jsem se rozhodla, že občerstvení budu provozovat doma. Otevřela jsem po sezoně a říkala si, že postupně se o mně lidi dovědí a na jaře se to snad nějakým způsobem rozjede. Ale vypadá to, že lidé mají docela zájem. Jsem ráda, doufám, že to tak zůstane, že jim bude chutnat a budou spokojení."