Koupelna je místo určené pro hygienu, osvěžení i relaxaci, proto je dobré podřídit tomu i její vzhled. Ne vždy to však vyjde. Někdy se snaha o originalitu vymkne autorům z ruky, a pokud zvolí příliš nápadný design, mohou už po krátkém čase zjistit, že se jim koupelna přestala líbit a necítí se v ní dobře. V čem dělají lidé při výběru obkladů a dlažby nejčastěji chybu?

Koupelna je místo určené pro hygienu, osvěžení i relaxaci, proto je dobré podřídit tomu její vzhled. | Foto: Shutterstock

Podle designérky Martiny Pištělákové z Martina Design by se lidé při zařizování nové koupelny měli vyvarovat především kombinování příliš mnoha vzorů, formátů a druhů obkladů. V jednom z dílů internetového seriálu Ladíme bydlení s Martinou se designérka věnovala právě této problematice.

Časté chyby při kombinaci obkladů v koupelnách:

Koupelna není polárkový dort

„Koupelna stejně jako ložnice by měly být harmonické místnosti. Měli bychom tam chodit rádi a mělo by nám tam být dobře,“ říká designérka Martina Pištěláková. Jenže pokud je v koupelně příliš mnoho barev, vzorů a formátů, navíc špatně použitých, bude se tam podle ní pocit harmonie, očisty a klidu hledat jen těžko. Koupelna v běžných bytech navíc nebývá příliš prostorná, takže není důvod ji příliš přezdobovat. „Je zbytečné dělat z koupelny polárkový dort,“ míní Martina Pištěláková.

Jednou z klasických českých zvyklostí při obkládání koupelny je podle designérky používání dekoračních lišt zvaných listely a úzkých obkladů, jimiž se „objede“ celá místnost kolem dokola, často i několika druhy nad sebou.

Interiéroví designéři doporučují do koupelen spíše tlumené odstíny. Nadčasová barevnost zemitých či šedých tónů vás totiž jen tak neomrzí a působí určitě klidněji než ostrá červená, žlutá nebo zelená. Navíc se tyto „neutrály“ dobře kombinují s dalšími barvami, takže koupelnu můžete snadno proměnit jen pomocí doplňků.

„I kdyby to vypadalo efektně, na mnoha místech bude tato linka obkladu přerušena zařizovacími předměty – umyvadlem, skříňkou, baterií, zrcadlem či otopným žebříkem,“ upozorňuje Martina Pištěláková. Celkové vyznění původního záměru nakombinovat zajímavé obklady tak ve výsledku nedopadne podle očekávání a může být naopak rušivé. Nepříliš šťastné bývají i kombinace několika vzorů obkladů na vaně.

Stejně tak je zbytečné při pokládání dlažby narušovat její celistvost - například ohraničit podlahu v koupelně pruhem dlažby v kontrastní barvě, který nám prostor optický zmenší, nebo položit odlišnou dlažbu v těsném okolí vany či umyvadla. Někdy se navíc stane, že zbytečnými kombinacemi obkladů zdůrazníme nedostatky místnosti.

Obecně se má za to, že je těžší zařídit a sladit menší koupelnu, ale problémy se zbytečnými a jen zdánlivě ladícími kombinacemi obkladů se objevují i v koupelnách větších.

Keramika nebo dřevo?

Dalším nešvarem českých koupelen je užívání odlišného a často výrazného obkladu ve sprchovém koutu, který je pak v kontrastu se zbytkem koupelny. Výsledek může být na první pohled efektní, ale v koncepci koupelny se občas stane rušivým prvkem. „Proč děláme ze sprchy větší cirkus, než je potřeba? Někdy máme pocit, že sprcha musí být něco víc, že to snad musí být nějaká show,“ říká Martina Pištěláková.

Designérka nabádá k opatrnosti i v případě, že si lidé do koupelny vybrali dlaždice nebo obkladačky imitující dřevo, které jsou už několik let velmi populární. Podle ní je už samotné používání keramiky, která se snaží tvářit jako dřevo, sporné. Jestliže se však pro ni lidé rozhodnou, měli by si pohlídat, aby se vybraný dekor pokud možno shodoval s odstínem a druhem dřeva použitého v dalších částech domu či bytu.

„Důležitý je také odstín spár, abyste potlačili viditelnost dělení jednotlivých obkladů nebo dlaždic,“ podotýká.

Poděkuje vám peněženka i obkladač

Jakých pravidel a zásad by se tedy lidé při zařizování koupelny měli držet? „Při výběru obkladů a dlažby není potřeba přehánět to s barvami a vzory, nebo vybírat něco okázalého,“ vysvětluje Martina Pištěláková. Podle ní je dobré držet se hesla „méně je více“ a do koupelny použít jeden, maximálně dva druhy obkladu. A ideálně jeden formát. „Poděkuje vám za to vaše peněženka i váš obkladač, protože jeho práce bude jednodušší,“ říká designérka.

S tím souhlasí i většina ze sledujících videa na YouTube. „Nejsem vyučen, ale už pár koupelen jsem dělal a zjištění? Jak pro život tak i pro koupelny: V jednoduchosti je síla a krása,“ píše v komentáři pod videem Miroslav Pavlíček.

„Pod veškeré uvedené informace bych se s radostí podepsala. Ačkoli to je pro mne těžko vstřebatelné, jsem přesvědčená, že spousta lidí by preferovala „špatné příklady koupelen“ - „dobré příklady“ by jim připadaly chladné, sterilní, smutné, strohé a já nevím, co ještě… Právě pro tyto lidi bych mezi dobré příklady zařadila i koupeny „barevné“ nebo s barevnými prvky. Jistě se shodneme, že lze vytvořit i „barevnou“ a „veselou“ koupelnu aniž by obsahovala očirvoucí kombinace uvedené ve vašem videu… Pravdou ovšem je, že zařízení pro takovou koupelnu (obklady, nábytek..) už si běžný uživatel velmi těžko nakombinuje sám…“ komentuje zase Petra Drexler.

Jeden z nejkritičtějších komentářů ale zní: „Hned na začátku říkáte, že bychom do koupelny měli chodit rádi a mělo by nám tam být dobře. A potom velká část těch, které byste doporučila, tak na mě působí jako operační sál. Tam rozhodně nebudu chodit rád a nebude mi tam dobře (leda bych byl lékař ). Zrovna návrh interiéru je tak šíleně subjektivní věc, že si nedokážu představit, že někomu zaplatím a ten mi řekne „tady se vám líbí toto a tady zase toto“. Dovolím si taky nesouhlasit s tím, že je to věc kterou jen tak nevyměníte. Výměna obkladů je podle mě stejně náročná práce, jako třeba vymalovat,“ píše pod videem sledující s nickem Johnny maCZek. Nutno však podotknot, že s jeho poslední větou by naprostá většina řemeslníků nesouhlasila.

Podle designérky Martina Pištělákové je právě důležité, aby si lidé uvědomili, že v případě nové koupelny si nepořizují něco, co by v případě, že je to omrzí, nebo se jim to přestane líbit, mohli snadno vyměnit.

Důležité je soustředit se spíše na zařizovací předměty. „Když si pořídíte zajímavé baterie i krásné umyvadlo a k nim jednoduchý šedý, béžový nebo bílý obklad, bude to vypadat pěkně a provedení umyvadlové stěny si získá pozornost,“ vysvětluje Martina Pištěláková a dodává, že s obkladem v koupelně je lépe jít až ke stropu, aby se zbytečně nezmenšila výška místnosti.